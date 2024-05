Ancelotti : « Lunin a fait une saison fantastique, mais le meilleur gardien du monde est de retour »

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est exprimé avant le match de Liga contre Alavés sur de nombreux sujets, mais un point de conversation particulièrement animé est le débat en cours autour du poste de gardien de but alors que Thibaut Courtois revient à l’action et rivalise avec Andriy Lunin. À ce sujet, Ancelotti a expliqué que « ce que j’ai dit auparavant est exactement la vérité, je pense ce que vous pensez. Lunin a beaucoup aidé avec une saison fantastique et nous devons en tenir compte. Ainsi que le fait que le meilleur gardien du monde revienne. Je peux parler aux joueurs et comprendre un peu mieux.

Ancelotti sur qui jouera contre Alavés

« Il faut profiter de ces matches pour avoir une bonne dynamique. Demain, les joueurs qui étaient au repos contre Grenade joueront.

Ancelotti sur qui jouera dans le but

« L’objectif est d’avoir toute l’équipe au complet pour la finale. Ceux qui sont de retour maintenant, comme Courtois et Militão, ont besoin de plus de minutes. Nous prendrons la décision la semaine précédant la finale.

Ancelotti sur la course au Pichichi

« Nous ne pensons pas à cela. Nous pensons que l’objectif de Bellingham a déjà été atteint, aidant l’équipe et surprenant tout le monde. Le Pichichi n’est pas important pour nous.

Ancelotti sur la forme physique de Courtois

«Nous l’évaluons. Lunin et Kepa vont également jouer. Cela ne va pas être si simple car il n’y a pas beaucoup de jeux. Nous y réfléchissons. »

Ancelotti sur l’avenir de Nacho

« Nacho a la décision entre ses mains. Il peut faire ce qu’il veut. »

Ancelotti sur qui l’a surpris

« C’est difficile à dire. Celle que je connaissais le moins, c’était Fran Garcia qui s’en est bien sorti. Joselu et Brahim ont également très bien fait. Il y a des joueurs qui pourraient contribuer davantage si je leur donnais plus de minutes. Ceballos n’a pas obtenu les minutes qu’il méritait pour diverses raisons. Arda Güler aurait également pu jouer davantage sans les blessures. L’équipe m’a surpris au niveau général.

Ancelotti sur les joueurs devenus entraîneurs

«Il y a de la qualité pour eux d’être entraîneurs et puis, vous pouvez être entraîneur et il faut être calme pour faire ce métier. Quels joueurs pourraient être entraîneurs ? Je pense qu’il y a de la qualité à être entraîneur. On peut être coach, mais il faut avoir envie d’être coach. Compte tenu des difficultés rencontrées par les entraîneurs, de nombreux joueurs ne veulent pas devenir entraîneur, car ils y voient beaucoup de responsabilités et de pression. Carvajal, Nacho, Ceballos, Kroos, Modrić… ils pourraient être entraîneurs.

Ancelotti sur Rafa Marín

« C’est important d’avoir le niveau du Real Madrid. Rafa Marín, Blanco, Miguel Gutiérrez ? C’est très important de pouvoir revenir au Bernabéu.

Ancelotti se demande s’il titulariserait Militão en finale de la Ligue des champions si c’était demain

« Pas encore. Il a besoin de minutes et j’espère qu’il pourra être à son meilleur pour la finale.

Ancelotti sur la course de Tchouameni pour être apte à la finale de la Ligue des Champions

« Il n’a pas beaucoup d’options, mais il n’est pas exclu pour la finale. Son pied ne lui fait pas trop mal. Il n’est pas exclu pour la finale.

Ancelotti sur l’épuisement d’une longue saison

«Je suis meilleur que jamais. La lune de miel continue. Je suis heureux et excité. Je fais les conférences de presse sans pression, tu es trop affectueux. Je sais que tôt ou tard le bâton arrive, mais maintenant qu’il n’y a plus de bâton, j’en profite.

Ancelotti sur le risque que son équipe se détende après la fête

« Je ne pense pas. Après le match contre Alavés, je leur donnerai 3 jours de repos. Ils ont besoin de se reposer et nous préparerons ensuite la finale dans les deux prochaines semaines.

Ancelotti sur le moment le plus difficile de la saison

« Je n’ai aucun doute sur le moment le plus difficile. Nous avons perdu un match, c’était là [the defeat against Atlético in the league in September]. Depuis ce match, nous avons compris qu’il fallait changer les choses en défense. Cette défaite nous a aidé à changer en défense, ce qui est une bonne chose pour nous désormais. Cela a été une saison facile grâce aux joueurs.