Ancelotti : « Les critiques d’aujourd’hui sont justes, nous avons été mauvais dans tous les aspects du jeu »

Carlo Ancelotti s’est adressé aux médias après la défaite 1-0 du Real Madrid contre Lille mercredi. Lors d’une très courte conférence de presse, Ancelotti a admis que le Real Madrid était loin d’être à son meilleur et qu’il y avait beaucoup à apprendre : « Les critiques sont tout à fait justes aujourd’hui. Je l’accepte. Nous avons été très mauvais à tous points de vue. Nous avons montré une mauvaise image, de mauvais sentiments. « La défaite contre l’Atletico en janvier nous a aidé à changer. Espérons que la même chose se produira maintenant.

Les réflexions d’Ancelotti sur le jeu

« Ils ont mieux joué. C’était difficile pour nous d’entrer dans le jeu. Nous n’avons eu que des occasions à la fin et avec des centres. L’équipe n’était pas bonne. Rien, apprends de la défaite et améliore-toi. Parfois, perdre est utile. C’est une très longue saison… et nous devons nous améliorer. Il semblait que nous le faisions, mais aujourd’hui, nous avons pris un peu de recul.

Ancelotti sur le manque d’intensité

« Oui. Nous avons été plutôt bons défensivement, mais nous avons perdu beaucoup de duels. Il y avait de l’ordre en première mi-temps, mais nous avons perdu les duels et c’était difficile pour nous de prendre le contrôle, comme d’entrer dans le match.

Ce qu’Ancelotti a essayé de faire avec ses changements

« Jouer un peu plus à l’extérieur, essayer de briser la ligne de quatre, mais cela a été très difficile. Nous avons rarement créé des occasions claires, seulement celle d’Endrick… et c’est tout, jusqu’au bout. Mais sans clarté dans le jeu, uniquement avec des combats, des ballons aériens. On pouvait marquer, certes, mais sans bien jouer. C’est bon pour nous. Un moment d’attention. Autocritique. C’est bon pour s’améliorer.

Ancelotti se demande si le derby a quelque chose à voir avec la défaite

« Non, non. Nous avons joué moins bien que nos adversaires. Le football n’est pas toujours juste et parfois il faut se rendre compte que s’ils jouent mieux que nous, on ne gagne pas.

Ancelotti sur la performance d’Endrick

« Il a bien fait, ayant une occasion très nette. Il manquait de précision, mais il est jeune et a la qualité pour être avec nous.