Ancelotti: la personnalité de Bellingham est la clé du départ de rêve à Madrid

Carlo Ancelotti a déclaré que la personnalité de Jude Bellingham est la raison pour laquelle il s’est adapté si rapidement à la vie au Real Madrid, ajoutant « cela signifie qu’un maillot important comme celui du Real Madrid ne pèse pas autant ».

Bellingham est le meilleur buteur de la Liga avec cinq buts en quatre matchs cette saison et il a également joué pour l’Angleterre lors de leur victoire 3-1 contre l’Écosse en milieu de semaine.

Les buts du milieu de terrain ont permis à Madrid de prendre le maximum de points jusqu’à présent et d’être en tête du classement avant le match de dimanche contre la Real Sociedad au Bernabeu.

« Les bons joueurs avec de la personnalité souffrent un peu moins que les autres », a déclaré Ancelotti samedi lors d’une conférence de presse, lorsqu’on lui a demandé d’expliquer la rapidité de son adaptation.

« Il n’y a pas d’autre raison. Un joueur qui a avant tout de la personnalité, plus que de la qualité, fait qu’un maillot important comme celui du Real Madrid ne pèse pas autant. »

Ancelotti a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par le fait que Bellingham soit distrait par les éloges pour ses performances.

Jude Bellingham a connu un bon début de vie au Real Madrid après avoir rejoint le Borussia Dortmund cet été. Agence Stringer/Anadolu via Getty Images

« Bellingham est actuellement évalué en fonction de ce qu’il fait sur le terrain, et il se porte bien », a-t-il ajouté. « Peut-être qu’il n’était pas aussi connu parce qu’il jouait en Allemagne, il n’avait pas le rôle qu’il a aujourd’hui, jouer pour un club important dans une ligue importante.

« C’est un joueur très concentré, très sérieux, très professionnel. Ce n’est pas quelqu’un qui pourrait perdre la tête si quelqu’un parle du bien de lui. »

Les buts de Bellingham ont aidé Madrid à se passer de Vinícius Júnior, après que l’attaquant s’est blessé à la cuisse lors de sa victoire 1-0 contre le Celta Vigo le 25 août.

L’équipe entre désormais dans une période chargée, avec le match de la Real Sociedad suivi d’un match de groupe de Ligue des Champions contre l’Union Berlin mercredi, puis d’un derby avec l’Atletico Madrid le 24 septembre.

« Je ne peux pas donner de jour précis [for Vinicius’ return] », a déclaré Ancelotti. « Il récupère très bien. Nous ne forcerons pas sa guérison, mais la déchirure est presque totale [healed]… La semaine prochaine, il commencera à travailler avec l’équipe et nous verrons. Je pense qu’il sera de retour avant les six semaines annoncées. »

Ancelotti a plaisanté en disant qu’il avait trouvé Vinicius « en train de pleurer dans le vestiaire » après que l’international brésilien ait été exclu de la liste restreinte pour le prix The Best de la FIFA cette semaine.

« Il était très triste », a déclaré Ancelotti en souriant. « Il a pleuré pendant trois ou quatre heures. Nous n’avons pas pu l’arrêter. »