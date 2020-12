Carlo Ancelotti espère que le soutien passionné d’Everton pourra aider à planifier la chute du club que Sir Alex Ferguson l’a engagé pour gérer.

L’Italien sait que la résurgence de Manchester United présente une formidable barrière dans sa quête pour décerner le premier trophée senior des Blues depuis 1995, pour mettre fin à la plus longue période sans honneurs de l’histoire du club.

Le patron des Blues a précisé que la Coupe Carabao est une magnifique opportunité pour son club de mettre fin à leur sécheresse. Mais il a également révélé que les choses auraient pu être très différentes s’il avait accepté une offre de gérer United lorsque Ferguson a pris sa retraite.

Il a admis que c’était un honneur d’avoir été approché pour succéder à la légende d’Old Trafford, mais avait déjà accepté le poste au Real Madrid à ce stade.

«Tu veux savoir de moi?!» il a dit de l’approche de United. «Je peux dire que je garde toujours une relation fantastique avec Sir Alex, et nous nous sommes rencontrés quand il a décidé d’arrêter (de prendre sa retraite).

«Mais j’étais proche du Real Madrid, et j’apprécie donc le fait qu’à ce moment-là il m’ait parlé. Et c’est tout, pas d’autre opportunité (de gérer United). »

Les choses auraient pu être très différentes pour United si le vainqueur en série Ancelotti avait pris les commandes. Au lieu de cela, Ferguson a identifié David Moyes comme son successeur, ce qui a conduit à une période instable de cinq gestionnaires en sept ans.

À cette époque, l’Italien a remporté sept honneurs majeurs avec Madrid et le Bayern Munich, mais il insiste sur le fait qu’il a un immense respect pour United et qu’il les considère comme l’un des plus grands clubs du monde.