Ancelotti explique l’ingrédient secret d’Everton dans la chasse à la Ligue des champions

Carlo Ancelotti a fait valoir que la saison d’Everton ne sera pas définie par leur bataille avec les meilleures équipes… mais par les progrès réalisés dans les coulisses.

Et le patron des Blues a expliqué que la possibilité de poursuivre sa relation de travail avec le directeur du football Marcel Brands – qui semble prêt à prolonger un contrat avec le club qui expire à la fin de la campagne – sera un facteur clé pour que le club réalise ses ambitions. .

Everton affrontera le leader de la Premier League Manchester City mercredi avec une série peu enviable d’une seule victoire lors de ses 14 derniers matchs contre eux, mais l’Italien a regardé au-delà de son triste record, pour expliquer que des progrès ont été réalisés … et Brands en fait partie intégrante.

« Je pense que ce ne sont pas les matchs qui décideront de notre ambition – notre ambition est toujours la même, de rejoindre l’Europe à la fin de la saison – (quoi qu’il arrive) contre City.

« » Je pense que nous allons dans la bonne direction. Je pense que dans un domaine, l’équipe s’est améliorée, il est important que nous ayons plus de stabilité, plus de connaissances mais bien sûr nous devons encore nous améliorer.

« Nous ne sommes pas au même niveau que les meilleures équipes. Mais nous allons dans la bonne direction pour y travailler. »

Le patron italien a gardé son équipe dans et autour du top quatre pendant une grande partie de la saison, et la victoire sur City, aussi improbable que cela puisse paraître, Everton affichant la pire course de son histoire contre le club de Manchester avec des défaites dans leurs cinq derniers les remettre en ligue des champions.

Et Ancelotti a fait valoir que Brands est une grande partie de la stabilité qu’il a apportée à Goodison cette saison, offrant l’espoir qu’ils pourront continuer à travailler ensemble.