Ancelotti exclut les signatures du Real Madrid au milieu de la saga Mbappe

Carlo Ancelotti a déclaré qu’il « excluait à 100% » toute nouvelle signature au Real Madrid avant la fermeture de la fenêtre de transfert, mettant apparemment fin à la poursuite par le club de Kylian Mbappé pour une autre année.

Madrid a fait venir Jude Bellingham, Joselu, Fran García, Brahim Díaz et Arda Güler cet été, avec 103 millions d’euros (112 millions de dollars). Bellingham a eu un impact instantané avec trois buts en deux matchs de Liga.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Cependant, avec Joselu comme seul avant-centre senior, Madrid a également été lié à plusieurs reprises à Mbappé, sa cible à long terme, qui a été exclu par le Paris Saint-Germain lorsqu’il a déclaré qu’il n’y resterait pas au-delà de 2024, avant d’être ramené. dans l’équipe la semaine dernière.

« Je l’exclus à 100% », a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse jeudi, lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à des arrivées avant la fermeture de la fenêtre le 1er septembre.

La composition de l’équipe madrilène, avec l’international espagnol Joselu et les Brésiliens Vinícius Júnior et Rodrygo va en attaque et huit milieux de terrain seniors, a vu Ancelotti abandonner sa formation habituelle en 4-3-3 pour un 4-4-2 avec un milieu de terrain en losange.

Ce système a tiré le meilleur parti de Bellingham en tant que numéro 10, marquant deux fois et fournissant une passe décisive lors de la victoire 3-1 de Madrid à Almeria samedi.

Carlo Ancelotti a déclaré qu’il n’y avait aucune chance que le Real Madrid recrute Kylian Mbappe cet été. Pedro Castillo/Real Madrid via Getty Images

Ancelotti a également confirmé que le prêteur Kepa Arrizabalaga débuterait dans le but contre le Celta Vigo vendredi, après avoir été amené à couvrir Thibaut Courtois, blessé après sa déchirure du LCA.

La compétition pour les places au milieu de terrain a vu Luka Modric relégué sur le banc jusqu’à présent, mais Ancelotti a déclaré qu’il ne craignait pas que l’ancien vainqueur du Ballon d’Or fasse pression pour sortir, la fenêtre de transfert en Arabie Saoudite étant ouverte jusqu’au 20 septembre. .

« Je pense que Luka a déjà choisi ce qu’il veut faire pour l’année prochaine », a déclaré Ancelotti. « C’est vrai que c’est une situation inhabituelle pour lui. Il ne joue pas comme il en a l’habitude à ce moment de la saison, car il n’y a qu’un match par semaine.

« Il n’est évidemment pas content mais il va bien, il n’a aucun problème et il contribuera. »

Ancelotti a été interrogé sur le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, dont le comportement après la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde – embrassant l’attaquante Jenni Hermoso sur les lèvres – a suscité l’indignation internationale et a appelé à ce que Rubiales perde son emploi.

« C’est un sujet délicat », a déclaré Ancelotti. « Mais en tant que citoyen, comme la plupart des gens je pense, c’était un comportement que je n’aimais pas… Son comportement n’était pas celui du président de la fédération. »

Madrid se rend au Celta Vigo avec ses adversaires – entraînés par l’ancien entraîneur madrilène Rafa Benitez – pour célébrer leur 100e anniversaire cette semaine.