Carlo Ancelotti s’est dit “surpris” par la forme continue de but de Jude Bellingham après que le milieu de terrain du Real Madrid ait marqué deux fois lors du 2-1. El Clunsico vaincre Barcelone samedi, affirmant que “en ce moment, c’est lui qui fait la différence”.

Bellingham a égalisé à distance à la 68e minute au stade olympique – après qu’Ilkay Gündogan ait donné l’avantage au Barça à la sixième minute – avant de décrocher le vainqueur dans le temps additionnel pour laisser Madrid en tête du classement de la Liga avec 28 points.

“Il a marqué un but extraordinaire pour le premier et il a été intelligent pour le deuxième”, a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match. “Nous sommes surpris. Tout le monde est surpris par son niveau et son niveau d’efficacité devant.

“Il entre dans la surface, mais aujourd’hui le tir [for the first goal] nous a surpris, il a marqué un but magnifique… En ce moment, c’est lui qui fait la différence.”

Jude Bellingham a déjà plus de buts en championnat cette saison que lors de toute autre de sa carrière. Photo par Alex Caparros/Getty Images

La star anglaise compte désormais 10 buts en 10 matches de championnat cette saison – ce qui fait de lui le meilleur buteur de la division – et 13 toutes compétitions confondues après en avoir marqué trois en championnat. Ligue des champions.

“Il ressemble à un vétéran, son attitude est très bonne”, a déclaré Ancelotti. “L’égalisation a complètement changé la dynamique, cela signifiait plus de force pour nous et plus de faiblesse pour Barcelone, qui jouait mieux jusque-là.”

Partenaire de milieu de terrain de Bellingham Luka Modrić ajouté aux éloges de son patron.

“Je ne sais pas comment l’expliquer”, a déclaré Modric. “Il est arrivé et on a l’impression qu’il est là depuis longtemps. Il est tombé sur pied. Nous sommes tous satisfaits de sa performance, de sa personnalité, de ce qu’il est.

“Ce n’est pas une coïncidence [what he’s doing]. C’est un garçon génial, un talent extraordinaire. Même lui n’arrive pas à croire les buts qu’il marque.”

Madrid a connu des difficultés en première mi-temps, ne parvenant pas à enregistrer un seul tir cadré.

“Je leur ai dit que vous pouviez perdre ces matchs, mais que si nous devions perdre, nous devions le faire différemment”, a déclaré Ancelotti lorsqu’on l’a interrogé sur son discours d’équipe à la mi-temps. “Plus d’énergie, plus de motivation, meilleurs dans les duels. D’après ce qu’ils ont fait en seconde période, [the team] d’accord avec ce que j’ai dit.”

Ancelotti a toutefois déclaré que l’équipe ne devrait pas se fier aux buts de Bellingham et a fait appel aux attaquants Vinícius Júnior – qui compte deux buts en Liga cette saison – et Rodrygo va — qui en a un — pour contribuer.

“20 à 25 buts, [Bellingham] “Il a bien commencé, mais nous ne le considérons pas comme un buteur, nous pensons que c’est un joueur très important pour nous qui marque beaucoup de buts en ce moment. Nous avons aussi besoin de buts de la part des attaquants.”