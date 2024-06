Ancelotti et le Real Madrid reviennent sur le rejet du Mondial des Clubs

Le Real Madrid a démenti les allégations selon lesquelles il envisageait de refuser de participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, nouvellement élargie, l’été prochain.

Dans une interview avec le journal italien Il Giornalel’entraîneur Carlo Ancelotti avait semblé suggérer que Madrid « refuserait l’invitation » à participer à la compétition remaniée à 32 équipes, qui se déroulera aux États-Unis en juin et juillet 2025.

Dans un déclaration du club Plus tard lundi, Madrid a insisté sur le fait qu' »à aucun moment sa participation à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs n’a été remise en question », tandis que Ancelotti publié sur les réseaux sociaux que ses remarques n’étaient « pas interprétées comme je l’entendais ».

L’édition inaugurale du tournoi remanié et controversé de la FIFA devrait réunir 32 équipes d’Afrique, d’Asie, d’Europe, des Amériques et d’Océanie.

Carlo Ancelotti avait déclaré plus tôt que le Real Madrid ne participerait pas au Mondial des Clubs. Photo d’Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Au total, 29 de ces 32 places ont déjà été attribuées. Madrid s’est qualifié en remportant les Ligues des Champions 2022 et 2024.

Cependant, s’adressant à Il Giornale, Ancelotti a semblé dire que Madrid – ainsi que d’autres clubs anonymes – n’avaient pas l’intention d’y participer.

« Les joueurs et les clubs ne participeront pas à ce tournoi », aurait déclaré Ancelotti. « Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d’euros et la FIFA veut nous donner cette somme pour toute la compétition. Négatif.

« Tout comme nous, d’autres clubs refuseront l’invitation. »

Cela a suscité une réfutation rapide de Madrid.

« Le Real Madrid déclare qu’à aucun moment sa participation à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs que la FIFA organisera lors de la prochaine saison 2024/25 n’a été remise en question », a indiqué le club dans un communiqué. « Notre club participera comme prévu à cette compétition officielle, à laquelle nous affrontons avec fierté et enthousiasme pour faire encore une fois rêver à un nouveau trophée nos millions de fans à travers le monde. »

Quelques minutes plus tard, Ancelotti postait sur les réseaux sociaux, clarifiant sa position.

« Dans mon interview avec Il Giornale, mes propos concernant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA n’ont pas été interprétés comme je l’entendais », a-t-il déclaré.

« Rien ne pourrait être plus éloigné de mon intérêt que de rejeter la possibilité de participer à un tournoi qui, à mon avis, pourrait être une excellente opportunité de continuer à lutter pour de grands trophées avec le Real Madrid. »

La dernière édition de la Coupe du Monde des Clubs, organisée par l’Arabie Saoudite en décembre 2023, a réuni sept équipes et a été remportée par Manchester City, qui a battu Fluminense, 4-0, en finale.

Le nouveau format, révélé pour la première fois en décembre 2022, comprend 12 équipes de l’UEFA, six de la CONMEBOL, quatre de la Concacaf, de la CAF et de l’AFC, une de l’OFC d’Océanie et une du pays hôte.

Ces équipes se qualifient via une « voie des champions » – en remportant la compétition interclubs de leur continent – ​​ou une « voie de classement » basée sur leurs performances antérieures. Le tournoi a fait l’objet de critiques de la part des ligues nationales et des syndicats de joueurs, qui affirment que les joueurs sont surchargés de travail.

S’exprimant le mois dernier, le président de la FIFA, Gianni Infantino a rejeté ces allégations.

« La FIFA organise environ un pour cent des matchs des meilleurs clubs du monde », a déclaré Infantino.

« En ce qui concerne les équipes nationales, c’est très similaire.

« Si vous regardez tous les matches des équipes nationales dans le monde, entre 1 et 2 pour cent des matches sont organisés par la FIFA. Tous les autres matches, 98 à 99 pour cent, sont organisés par d’autres organisations.

« Avec ces 1 ou 2 pour cent de matches que la FIFA organise, la FIFA finance le football partout dans le monde… J’espère que ces chiffres arrêteront ce débat futile. »