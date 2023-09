Ancelotti espère que Xabi Alonso entraînera le Real Madrid « un jour »

Carlo Ancelotti a déclaré qu’il espérait que Xabi Alonso pourrait entraîner le Real Madrid « un jour » après que l’entraîneur du Bayer Leverkusen ait été lié à ce poste après la défaite 3-1 du Real dans le derby contre l’Atletico Madrid dimanche.

Alonso, 41 ans – qui a joué deux fois pour Ancelotti, notamment à la fin d’une période de cinq ans en tant que joueur de Madrid entre 2009 et 2014 – a permis à Leverkusen de se classer deuxième de la Bundesliga cette saison, à égalité de points avec le leader du championnat, le Bayern Munich. .

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

ESPN a rapporté en mai qu’Alonso était le principal candidat pour succéder à Ancelotti, dont le contrat au Santiago Bernabeu expire en juin 2024.

« J’avais Xabi Alonso comme joueur », a déclaré Ancelotti mardi lors d’une conférence de presse avant le match de Liga entre Madrid et Las Palmas. « Il a une connaissance de haut niveau du football. Il se débrouille très bien avec le Bayer Leverkusen. Il a cette lecture [of the game]cette capacité.

« Je pense qu’un jour — pour Raul [Gonzalez]pour [Alvaro] Arbeloa, pour Xabi Alonso, leur plus grand souhait est d’entraîner le Real Madrid et je veux cela pour eux parce que je les connais tous, je les aime tous. Espérons qu’un jour ils pourront devenir entraîneurs du Real Madrid. »

Alonso a joué pour certains des meilleurs managers du football moderne – Rafa Benitez, José Mourinho, Ancelotti et Pep Guardiola – en tant que milieu de terrain à Liverpool, au Real Madrid et au Bayern Munich, avant de commencer sa carrière d’entraîneur à l’académie de Madrid.

Il a passé trois saisons à la tête de l’équipe réserve du club d’enfance de la Real Sociedad avant de prendre les rênes de Leverkusen en octobre 2022, les faisant passer d’une bataille de relégation à la qualification pour la Ligue Europa.

Le Real Madrid a connu un début parfait pour la nouvelle saison de Liga, terminée dimanche par son rival de l’Atletico Madrid. Diego Souto/Images de sport de qualité/Getty Images

Ancelotti a été critiqué pour la sélection et la tactique de son équipe lors de la défaite de dimanche en Liga contre l’Atletico après avoir laissé l’attaquant Joselu hors du onze de départ et choisi Jude Bellingham en attaque aux côtés de Rodrygo, avec Luka Modric et Toni Kroos au milieu de terrain.

« [Criticism] « Cela fait partie du travail d’un entraîneur », a déclaré Ancelotti. « Quand vous êtes entraîneur du Real Madrid, il est normal que vous receviez des critiques lorsque les choses ne vont pas bien… Je dois évaluer, de manière autocritique, ce que nous avons fait, ce que nous faisons bien, ce qui est beaucoup, et ce que nous n’avons pas bien fait contre l’Atletico Madrid.

« Je dois évaluer les choses avec équilibre », a-t-il déclaré. « Heureusement, c’est dans mes gènes, je suis une personne équilibrée. Ce n’est pas si difficile. Il ne s’agit pas de douter de tout. L’équipe avait gagné six matchs sur six, avec tout le [injury] problèmes que nous avons eu. »

Ancelotti a abandonné sa formation habituelle en 4-3-3 cette saison, choisissant d’utiliser un milieu de terrain en diamant pour tirer le meilleur parti de Bellingham et compenser son manque d’options offensives.

Cependant, la défense de l’équipe a été exposée contre l’Atletico, les trois buts étant inscrits de la tête – deux d’Álvaro Morata et un d’Antoine Griezmann – après des centres dans la surface.

« Chaque système a ses faiblesses », a déclaré l’Italien. « Le losange du milieu de terrain n’est pas parfait, le 4-2-2 ou le 5-3-2 non plus… [formation] nous permet de presser davantage, avec plus d’énergie pour récupérer le ballon, mais la faiblesse est parfois [the opponent] peut vous trouver hors de position lorsqu’ils centrent, car les milieux de terrain n’ont pas toujours le temps de revenir en arrière et d’aider la défense. Quand quelque chose est clair, on peut y remédier. »