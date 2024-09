Ancelotti : « Endrick a beaucoup de qualités, mais devant lui il y a Vinicius, Rodrygo et Mbappé »

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s’est exprimé devant la presse après une victoire convaincante 4-1 contre l’Espanyol, qui lui a permis de remporter 38 matchs consécutifs de championnat sans défaite. À propos de la qualité d’Endrick et de la possibilité qu’il soit traité de manière injuste, il a déclaré : « D’un côté, oui, je suis peut-être injuste, car il s’entraîne bien ; c’est quelqu’un qui a beaucoup de qualité. Mais face à lui, il y a Vinicius, Rodrygo, Mbappé… il faut qu’il soit un peu patient. »

Ancelotti sur la performance globale de l’équipe

« Nous avons bien commencé et nous avons bien réagi après le 0-1. C’était complet. Nous avons mieux joué que lors des autres matches, avec plus de rythme et en créant plus d’occasions. Je suis content. »

Ancelotti sur la réponse de l’équipe face à une défense très serrée

« Nous avons joué plus vite devant, nous avons fait plus de mouvements et nous avons bien couvert la surface. Nous n’avions pas d’attaquant capable de placer le ballon, mais nous avons réussi à faire des passes fantastiques depuis l’arrière. La mobilité, comme toujours, est une arme importante. Le troisième but a été spectaculaire, sur une contre-attaque fantastique. Nous avons eu beaucoup de tirs au but et nous devons être satisfaits. Derrière, la récupération a été bonne, tout comme la pression après la perte du ballon. Nous sommes sortis avec une bonne dynamique, petit à petit nous revenons à notre meilleure version. »

Ancelotti sur le remplacement de Jude Bellingham et Dani Carvajal

« Carvajal est blessé, mais ce n’est qu’un coup, rien de grave. Jude a eu un problème à l’épaule et il s’est bien remis. Il a pu jouer tout le match sans problème. On verra demain comment il se sent, même si cela ne semble pas être particulièrement inquiétant. »

Ancelotti à propos de Bellingham

« Il a toujours joué avec une protection. Il y a un mois, il l’a enlevée, car il allait bien, mais il a de nouveau ce problème. Ce soir, il l’a très bien résolu, il n’a pas demandé de changement, comme il n’avait jamais eu à le faire auparavant. Je pense que ce ne sera pas un problème, même s’il doit prendre soin de lui, évidemment. »

Ancelotti sur la série sans défaite et les premières mi-temps sans but

« Cette saison, nous n’avons marqué qu’un seul but en première mi-temps. C’est frappant. J’ai parlé aux joueurs avant le match pour voir si je pouvais changer cette dynamique. Je ne l’ai pas fait, mais nous avons joué avec plus d’intensité. Les 38 matchs sans défaite… confirment que cette équipe a bien joué, c’est vrai. »

Ancelotti sur la question de savoir si Tchouameni est meilleur en tant que défenseur central ou en tant que pivot

« C’est un pivot défensif fantastique, quelqu’un qui s’adapte très bien au poste de défenseur central. Il a la capacité de lire les actions. Mais pour moi, il reste un pivot fantastique. »

Ancelotti explique pourquoi il a choisi d’adopter un 4-3-3

« Aujourd’hui, c’était un 4-3-3, mais nous nous sommes adaptés aux conditions. L’Espanyol jouait beaucoup de longs ballons et nous devions être attentifs pour couvrir les espaces. La position de Bellingham a un peu changé sans le ballon, par exemple. »

Ancelotti reçoit des cartons jaunes pour dissidence

« Cette saison, nous avons eu trois matches très sévères. La méthode des arbitres a un peu changé. Ils sont plus sévères dans ce sens et il faut s’y habituer. »