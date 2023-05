Ancelotti du Real Madrid salue Vinicius et Rodrygo après la victoire du CdR

Carlo Ancelotti a qualifié Vinicius Junior d' »imparable » et Rodrygo Goes de « spectaculaire » après que les deux attaquants brésiliens se soient combinés pour donner au Real Madrid une victoire 2-1 en finale de la Copa del Rey contre Osasuna samedi.

Rodrygo a marqué après seulement deux minutes au stade La Cartuja de Séville – Vinicius fournissant la passe décisive – et à nouveau en seconde période après une autre course de Vinicius, après que Lucas Torro ait égalisé pour Osasuna avec une heure de jeu.

– Kirkland: Vinicius gagne les projecteurs avec brio, controverse

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La Copa del Rey était le seul trophée qu’Ancelotti n’avait pas réussi à remporter au cours de ses deux années à la tête de Madrid après avoir remporté la Liga, la Supercopa espagnole et la Ligue des champions en 2021-22, et la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA plus tôt. cette saison.

« Nous avons bien joué pendant 30 minutes, Vinicius était imparable », a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match. « Après cela, nous avons un peu perdu notre sang-froid. L’équipe n’était pas calme. Je les ai un peu calmés [at half-time]. »

Vinicius Junior et Rodrygo posent avec le trophée de la Copa del Rey. Fran Santiago/Getty Images

Vinicius a reçu un carton jaune avant la pause après avoir affronté les joueurs d’Osasuna et l’arbitre, tandis que des caméras de télévision l’ont également montré face à l’attaquant d’Osasuna Chimy Avila dans le tunnel.

« Cette équipe doit faire une chose, qui est de jouer au football, ce que nous faisons bien », a déclaré Ancelotti. « Tout le reste signifie perdre le contrôle et la concentration. Nous devons jouer au football. La deuxième mi-temps n’a pas bien commencé, ils ont égalisé et, heureusement, Rodrygo a changé la dynamique. »

« Nous ne savons pas [Rodrygo’s] plafond », a ajouté Ancelotti. « C’est difficile à dire. C’est un joueur très élégant, il peut marquer des buts et il progresse de manière spectaculaire. »

Le président madrilène Florentino Perez a décrit Vinicius comme « le meilleur au monde à son poste ».

« C’est difficile de l’arrêter », a déclaré Perez. « Ceux qui le marquent doivent commettre beaucoup de fautes. Il se plaint et il reçoit un carton mais je ne comprends pas cela, nous devons protéger les joueurs qui font le show. »

Rodrygo a nié que sa performance de MVP à deux buts était le point culminant de sa carrière à ce jour.

« Le [Champions League] demi-finale contre Manchester City [last season] était le plus spécial. Celui-ci pourrait être dans les trois premiers, mais rien ne se compare à ce match de City », a déclaré Rodrygo. « Je ne sais pas ce qui se passe avec moi dans ces compétitions, en Copa del Rey et en Ligue des champions.

« Je dois suivre l’exemple de ceux qui sont ici, Luka Modric et Toni Kroos, ils veulent toujours gagner plus. Mardi [in this year’s Champions League semifinal first leg] nous avons le match le plus important de la saison. »