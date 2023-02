Ancelotti du Real Madrid salue Valverde et Vinicius après la victoire du CWC

Carlo Ancelotti a félicité Vinicius Junior et Federico Valverde après que les deux joueurs aient marqué deux fois – avec Vinicius nommé MVP – lors de la victoire 5-3 du Real Madrid sur Al Hilal lors de la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA samedi.

Vinicius a ouvert le score à la 13e minute à Rabat, au Maroc, avant que Valverde ne double l’avance de Madrid cinq minutes plus tard. Moussa Marega a retiré un but pour Al Hilal avant que Karim Benzema et Valverde ne placent Madrid 4-1, et un doublé tardif de Luciano Vietto – de chaque côté du deuxième de Vinicius – a vu une fin de match divertissante 5-3.

“Vini progresse. Cela a commencé au début de l’année dernière”, a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match. “Cela a été la même chose que la progression de l’équipe, gagner la Ligue des champions, devenir championne du monde maintenant.

“Nous sommes très contents de lui, surtout parce qu’il continue de s’améliorer, il est plus efficace, il marque, il fait la différence à chaque match.”

Vinicius Junior a remporté le Ballon d’or et Federico Valverde le Ballon d’argent après leurs performances à la Coupe du monde des clubs. Michael Steele/Getty Images

Vinicius avait été sous les projecteurs cette semaine après avoir été agressé racialement par un fan lors de la défaite 1-0 de Madrid en Liga à Majorque dimanche dernier.

Il s’agit du dernier incident au cours duquel l’attaquant brésilien a été victime d’abus racistes de la part de supporters de l’opposition, mais l’entraîneur Ancelotti a nié que la forme du joueur ait été affectée.

“Vinicius a eu la semaine que nous avons tous eue, blessé par la défaite contre Majorque, mais concentré sur une bonne préparation pour ce tournoi”, a-t-il déclaré. “Vinicius ne jouera pas mercredi [against Elche in LaLiga] comme il est suspendu, je vais lui donner quelques jours de repos. Je pense que ce sera bien pour lui mais pas parce qu’il a l’air fatigué, pas du tout.”

Le Real Madrid a remporté un nombre record de cinq Coupes du monde des clubs, tandis que le milieu de terrain Toni Kroos est le joueur le plus décoré de l’histoire de la compétition, ayant soulevé le trophée à six reprises.

Le doublé de Valverde en finale a porté son total pour la saison à 11 buts, ce qui signifie qu’il a gagné un pari avec l’entraîneur Ancelotti, qui avait plaisanté en disant qu’il prendrait sa retraite si le milieu de terrain n’entrait pas dans les deux chiffres.

“Je n’ai pas à déchirer ma licence d’entraîneur !” dit Ancelotti. “Federico a eu des moments difficiles, mais il revient. Il a marqué deux buts mais c’est aussi l’énergie qu’il apporte, avec lui et Vinicius sur les ailes, qui nous donne beaucoup en attaque.”