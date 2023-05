Ancelotti dit que le choc du Real Madrid avec Manchester City est une rencontre des meilleurs d’Europe

Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pense que les deux meilleures équipes d’Europe s’affronteront pour une place en finale de la Ligue des champions mercredi lorsque les géants espagnols se rendront à Manchester City.

La demi-finale est délicatement fixée à 1-1 après le match aller à Madrid la semaine dernière alors que City cherche à se venger de sa défaite au même stade de la compétition la saison dernière face aux hommes d’Ancelotti.

« Madrid et City sont en ce moment les meilleures équipes d’Europe et ce sera certainement un match passionnant, comme lors du match aller », a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’avant-match mardi.

City est invaincu en 22 matchs alors qu’il se rapproche d’un triplé potentiel de Premier League, de Ligue des champions et de FA Cup.

Mais les champions d’Angleterre n’ont pas encore transformé leur domination nationale sous Pep Guardiola sur la scène européenne alors que City attend toujours sa première couronne en Ligue des champions.

En revanche, l’équipe de Madrid est remplie de vainqueurs de la Ligue des champions puisque les 14 fois champions ont conquis l’Europe cinq fois au cours des neuf dernières saisons.

« Nous avons joué beaucoup de ces matchs – demi-finales, finales », a déclaré le milieu de terrain madrilène Luka Modric. « Nous avons confiance et calme parce que nous croyons en notre caractère et en nos qualités et c’est ce que je vois jour après jour. »

Ancelotti a le choix entre une équipe en pleine forme après qu’Eduardo Camavinga se soit remis de la blessure qui l’a contraint à affronter Getafe samedi.

Et l’Italien a clarifié les commentaires qu’il a faits ce week-end qui semblaient suggérer qu’Antonio Rudiger allait définitivement commencer après avoir gardé l’attaquant de 52 buts de City, Erling Haaland, silencieux lors du match aller.

Rudiger a eu tendance à jouer la réserve contre Eder Militao et David Alaba en défense centrale cette saison, mais a commencé l’affrontement de la semaine dernière avec Militao suspendu.

Le Brésilien est maintenant de retour et Ancelotti a refusé de confirmer qui commencerait au cœur de sa défense.

