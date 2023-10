Ancelotti dénonce la couverture médiatique du procès pour abus racistes de Vinicius

Carlo Ancelotti a critiqué la couverture médiatique du témoignage de Vinícius Júnior au procès de trois hommes accusés d’abus racistes à son encontre, affirmant que certains « essayaient de changer de sujet » en se concentrant sur le joueur.

L’attaquant du Real Madrid a témoigné jeudi devant le tribunal de Valence, par liaison vidéo, après l’incident survenu au stade Mestalla de Valence, le 21 mai.

Le Valencia CF a publié une déclaration appelant Vinicius à « rectifier publiquement » son témoignage selon lequel le stade tout entier aurait participé à des abus racistes à son encontre, tandis que le journal valencien Superdeporte a qualifié le joueur de « Pinochius » – une référence à Pinocchio –. et a déclaré qu’il avait « menti au juge » dans leur article en première page de vendredi.

« Ils essaient de changer de sujet », a déclaré Ancelotti vendredi lors d’une conférence de presse. « Le fait est que Vinicius a été victime d’insultes racistes. Que ce soit une [fan]dix, mille ou dix mille, ça ne change rien.

« Nous avons eu un joueur qui a été victime d’insultes racistes et maintenant il y a un procès. Certains médias veulent changer de sujet. C’est dommage et cela me met en colère. »

« [Vinicius] « Il va bien, il est motivé comme toujours », a ajouté Ancelotti. « Je ne lui ai pas parlé. Je ne sais pas ce qu’il a dit, personne ne sait ce qu’il a dit au tribunal. Mais il va bien et il est heureux de jouer demain. »

Le Real Madrid accueille Osasuna en Liga samedi au Bernabeu, un stade envisagé comme lieu possible de la finale de la Coupe du monde après que l’Espagne a été désignée comme hôte conjoint de l’édition 2030 du tournoi.

« La finale de la Coupe du monde devrait se jouer à Madrid », a déclaré Ancelotti. « Madrid est la capitale de l’Espagne et [it should be] au Bernabeu parce que le Bernabeu sera le meilleur stade du monde, c’est aussi simple que cela. »

Le nouveau Bernabeu est en voie d’achèvement après un réaménagement de 900 millions d’euros sur cinq ans qui devrait s’achever en décembre.

« C’est une bonne nouvelle pour l’Espagne d’avoir une Coupe du Monde », a déclaré Ancelotti. « Pas tous les matchs, mais certains matchs. C’est formidable pour le football espagnol. »

Madrid affrontera Osasuna avec un seul défenseur central senior disponible, Antonio Rüdiger, après que David Alaba n’ait pas réussi à se remettre à temps d’une blessure causée par un ravisseur, avec Éder Militão absent à long terme et Nacho Fernandez suspendu.

« Alaba n’est pas encore à son meilleur niveau donc il ne jouera pas demain », a déclaré Ancelotti. « Nous avons trois options, dont deux sont [Aurelien] Tchouameni et [Ferland] Mendy… Nous nous adapterons bien. Le travail défensif est celui de l’équipe et non des individus. »

Madrid entre en tête du week-end de la Liga, avec un point d’avance sur le champion en titre Barcelone, qui se rendra à Grenade dimanche.