Ancelotti confirme que le Real Madrid refusera de disputer la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a confirmé que son club rejetterait une invitation à la Coupe du Monde des Clubs réinventée en 2025. lors d’un entretien avec Le Giornale.

Plutôt que de se dérouler vers la fin de l’année, sous la forme d’un format de mini-tournoi qui implique généralement de jouer des demi-finales et une finale pour l’équipe gagnante de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des Clubs durera désormais près d’un mois et se disputera. aux Etats-Unis à la fin de la saison des clubs et en plein été.

Relevé révélé que le Real Madrid s’est opposé à jouer la compétition la semaine dernière, une source anonyme du club citée disant que la FIFA « va tuer les joueurs » avec une charge de travail excessive qui, pour ses stars, pourrait signifier jouer jusqu’à 72 matches en 2024 /2025.

Et maintenant, pour Le Giornale Dans son pays natal, l’Italie, Ancelotti a averti que « la FIFA peut oublier cela » en ce qui concerne la Coupe du Monde des Clubs.

« Les joueurs et les clubs ne participeront pas à ce tournoi. Un seul match de Madrid vaut 20 millions d’euros (21,5 millions de dollars) et la FIFA veut nous donner ce chiffre pour l’ensemble du tournoi. Comme nous, plusieurs clubs déclineront l’invitation », a prédit Ancelotti. .

Il est intéressant qu’Ancelotti affirme que l’argent pour la participation à la Coupe du monde des clubs est tel que divers médias y compris Monde Deportivo ont estimé ce chiffre à 53,8 millions de dollars (50 millions d’euros).

Une chose est sûre, les vainqueurs des finales de la Ligue des champions 2022 et 2024 ne se rendront pas aux États-Unis pour l’édition inaugurale du championnat remanié, ce qui serait embarrassant pour l’instance dirigeante mondiale du football, même s’il semble que Madrid envisage toujours de disputer l’édition 2024 de la FIFA. Coupe Intercontinentale en décembre.

Célèbre pour ses passages dans les deux prestigieux instituts, Ancelotti a expliqué que l’AC Milan et Madrid sont les clubs de sa vie.

« Milan est dans mon cœur : j’ai joué [there] »J’étais entraîneur, c’est une grande partie de ma vie professionnelle », a-t-il déclaré, avant de qualifier Madrid de « spécial ».

« Madrid, c’est Madrid. Quoi de mieux ? L’histoire est respectée ici, tous les footballeurs du passé ont leur photo dans la Ciudad Deportiva », a-t-il conclu.