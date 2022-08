Ancelotti a un plan pour son milieu de terrain vainqueur de la Liga

Vous voulez savoir à quel point Casemiro était important pour le Real Madrid ? Demandez à Luka Modric et Toni Kroos. Les deux tiers du trio de milieu de terrain le plus emblématique du football moderne – avec nos excuses à Sergio Busquets, Xavi et Andres Iniesta de Barcelone – font maintenant face à la vie sans l’homme que Modric a appelé “le meilleur garde du corps du monde.”

Lorsque des informations sur l’intérêt de Manchester United ont fait surface pour la première fois, Kroos n’a pas pu attendre : il a envoyé un texto à Casemiro à 4 heures du matin, lui demandant si c’était vrai. Il a ensuite posté huit photos sur Instagram, toutes de Casemiro, Kroos et Modric posant avec un trophée différent. Sa légende : “Vous ne trouverez pas de finale perdue dans cette combinaison. Tout est dit ! Ça va me manquer. Tu vas me manquer.”

Casemiro – un joueur qui a atterri à Madrid en janvier 2013 en tant que milieu de terrain méconnu et inconnu initialement prévu pour jouer pour l’équipe réserve Castilla – laisse l’un des joueurs les plus décorés du jeu et, à 70 millions d’euros, le deuxième plus cher footballeur de plus de 30 ans. Un seul joueur – Paco Gento de Madrid – a remporté plus de Coupes d’Europe.

Le Brésilien manquera au Bernabeu maintenant qu’il a déménagé à United, mais un regard sur l’équipe et les performances du Real Madrid au cours de la dernière année suggère que les ingrédients sont là pour compenser sa perte.

Une figure indispensable depuis si longtemps

Il y a sept ans, lors de la saison 2015-16, Casemiro s’est mis à se rendre indispensable au milieu de terrain du Real Madrid. Il y avait une compétition pour les places cette année-là, avec Casemiro, Kroos et Modric rejoints par James Rodriguez, Isco et Mateo Kovacic dans une équipe bondée, mais cela est vite devenu évident – ​​notamment avec son absence lors de la défaite 4-0 à domicile contre Barcelone en novembre. 2015 – que seule l’inclusion du Brésilien a apporté un équilibre à l’équipe.

Sous la direction de Zinedine Zidane, le triumvirat Casemiro / Kroos / Modric est devenu intouchable, coïncidant avec la série record de Madrid de trois victoires consécutives en Ligue des champions. Leur saison 2016-17 a été sa plus accrocheuse – marquant des buts spectaculaires contre Naples et en finale contre la Juventus – tandis que 2020-21 aurait pu être sa plus influente, terminant même en tant que deuxième meilleur buteur de l’équipe (7) derrière Karim Benzema (30.)

L’année dernière, la forme de Casemiro était plus irrégulière, mais il a tout de même effectué 230 récupérations de balles en Liga, presque autant que Kroos (125) et Modric (123) réunis. C’est après avoir terminé la saison en beauté, avec un doublé en Liga et en Ligue des champions, que Casemiro a d’abord pensé à partir.

“J’avais l’impression qu’un cycle s’était terminé”, a-t-il déclaré lundi. “C’était mission accomplie.”

Le Real Madrid possède toujours les deux tiers du milieu de terrain qui a été dominant en Espagne et en Europe malgré la sortie de Casemiro. Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images

Le moment était venu de rafraîchir

Heureusement pour le Real Madrid, un plan de succession était déjà en place. En fait, c’est ce plan – signer Aurélien Tchouameni de Monaco pour 80 millions d’euros en juin – qui a aidé à convaincre Casemiro de passer à autre chose.

Casemiro, encore six ans plus jeune que Modric, n’était pas très heureux qu’un remplaçant prêt à l’emploi ait été identifié et recruté si tôt. Il a dû être apaisé lors de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis, avec le manager – ou diplomate en chef – Carlo Ancelotti le rassurant qu’il était toujours le premier choix. Pourtant, les doutes s’étaient déjà installés et il ne pouvait pas changer d’avis.

En vérité, ce n’était pas un mauvais moment du point de vue du club. Le Real Madrid a toujours été un juge avisé du moment de décharger les joueurs, et leur bilan en matière de signature n’est pas mauvais non plus; avec Tchouameni à bord, le club ne devrait pas bouger à nouveau sur le marché des transferts pour couvrir la perte de Casemiro. En tout, six milieux de terrain seront chargés de faire avancer l’équipe : Kroos, Modric et Tchouameni, plus Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Dani Ceballos.

“Nous avons beaucoup de bons joueurs qui peuvent jouer dans [Casemiro’s] position,” Ancelotti a dit La semaine dernière. “Tchouameni est l’un des meilleurs milieux de terrain du marché en ce moment. Il y a l’option de Toni, qui peut jouer là-bas comme il l’a fait lors de ma deuxième année ici. [2014-15] … et nous avons [Eduardo] Camavinga.

“Défensivement, Tchouameni est le joueur qui ressemble le plus à Casemiro. Mais Kroos peut jouer là-bas, si vous tenez compte de qui joue à ses côtés.”

Aurélien Tchouameni, à droite, se sent comme le joueur le plus naturel pour s’insérer dans la position de Casemiro, mais il semble que Carlo Ancelotti, à gauche, adoptera une approche de comité en fonction de l’adversaire. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Tchouameni ou Camavinga ?

Au fur et à mesure des entretiens d’embauche, la performance de Tchouameni lors du premier match de l’ère post-Casemiro – la victoire 4-1 de Madrid à l’extérieur contre le Celta Vigo samedi dernier – était convaincante. Le joueur de 22 ans a eu plus de touches (87) que n’importe quel joueur du Real Madrid, et seul Valverde pouvait l’égaler pour les récupérations de balle (9). Il s’est aussi créé trois occasions.

Le rôle joué par Tchouameni dans les troisième et quatrième buts de Madrid était remarquable, commençant les deux mouvements par des interventions décisives dans sa propre moitié, bien qu’Ancelotti ne se laisse pas emporter. “Il doit apprendre”, a déclaré le manager. “Il doit mieux se positionner. Mais il est convaincant dans les duels et dans les airs, il a de bons pieds et il rentre dans la surface.”

L’idée lancée par Ancelotti selon laquelle Kroos pourrait se retirer dans un rôle plus en retrait est moins convaincante. L’Allemand n’a jamais semblé à l’aise en tant que milieu de terrain solitaire. Au contraire, la clé du succès de Casemiro était de savourer le “sale boulot” du milieu de terrain et de permettre à Kroos de se concentrer sur ce qu’il fait le mieux : donner le tempo avec la précision de ses passes à courte et longue distance.

Camavinga n’a pas encore convaincu dans le rôle. Il est à noter que lors de quatre des 13 départs en Liga de la saison dernière, il a été remplacé à la mi-temps, tandis que ses contributions les plus mémorables en Ligue des champions sont sorties du banc. Pour l’instant, il semble le mieux adapté à un rôle de milieu de terrain qui permet plus de liberté et nécessite moins de discipline de position.

Une solution pourrait être de chercher à reproduire certaines des qualités de Casemiro ailleurs sur le terrain, plutôt que d’essayer de le remplacer à l’identique. Valverde est devenu l’idée que personne d’un milieu de terrain de maintien, trouvant un rôle au cours de la dernière année en tant qu’hybride milieu de terrain / aile droit en maraude et infatigable, mais le joueur de 24 ans peut égaler Casemiro pour son attitude et sa mentalité sans compromis. Les deux étaient des amis proches, vantant une parenté fondée sur l’expérience partagée, l’humilité et le manque d’ego : deux surdoués industrieux qui ont dû se frayer un chemin de Castille à l’équipe première.

Lorsque les noms de Tchouameni et Camavinga ont été présentés à Casemiro lors de sa conférence de presse d’adieu comme représentant l’avenir, il n’a pas tardé à ajouter Valverde à la liste. “Madrid a un joueur là-bas pendant 10 ou 12 ans, facilement”, a-t-il déclaré.

L’avenir?

Les perspectives du Real Madrid dépendent de la capacité d’Ancelotti à mélanger les deux membres survivants, Kroos et Modric, de ce que l’entraîneur a appelé son milieu de terrain “Triangle des Bermudes” – “le ballon se perd là-dedans” – avec le “rock ‘n’ roll ” génération de Tchouameni, Camavinga et Valverde.

Le prochain test aura lieu dimanche à l’Espanyol, avant un premier match à domicile de la saison contre le Real Betis, avec un test plus important contre l’Atletico Madrid le 18 septembre.

En fin de compte, remplacer Casemiro avec succès pourrait se résumer à ce que trois joueurs – Tchouameni au même poste, Camavinga sur le banc et Valverde à droite – peuvent contribuer collectivement.