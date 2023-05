Ancelotti a tout gagné pour le Real Madrid, mais va-t-il rester ?

Voici une façon de déclencher une dispute entre les fans du Real Madrid : demandez-leur qui est le plus grand entraîneur du club.

Est-ce Miguel Munoz, l’ancien joueur qui a dirigé Madrid plus longtemps que quiconque, remportant 14 trophées en 15 ans ? Que diriez-vous de Jose Mourinho, qui a restauré sa fierté et s’est affronté avec le Barcelone de Pep Guardiola? Est-ce Vicente del Bosque, l’homme du club qui a entraîné Madrid à trois reprises, remportant la Ligue des champions à deux reprises ? Ou Zinedine Zidane, qui a remporté un record de trois Ligues des champions d’affilée entre 2016 et 2018 ?

Voici le cas de Carlo Ancelotti. L’entraîneur actuel du Real Madrid a remporté 10 trophées en quatre saisons au Santiago Bernabeu. Quatre d’entre eux sont venus lors de son premier passage, de 2013 à 2015, et six d’entre eux depuis son retour en 2021. Ce mois-ci a apporté la dernière argenterie, la Copa del Rey 2023. Un autre trophée sera à portée de main si Madrid peut vaincre Manchester City lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi.

Mathématiquement, c’est simple. Ancelotti a pris en charge 230 matchs du Real Madrid. C’est une moyenne d’un trophée tous les 23 matchs. Dans un club qui valorise la victoire par-dessus tout – oubliez un style de jeu ou une philosophie, l’identité de Madrid repose sur son armoire à trophées empilée – cela le place sûrement en tête de liste ?

Selon cette métrique, Ancelotti est l’entraîneur le plus titré que Madrid ait jamais eu. Alors pourquoi, avec un contrat qui court jusqu’en juin 2024, a-t-il été confronté à tant de questions pour savoir s’il s’attend à être aux commandes la saison prochaine ? À quel point est-il tenté par l’intérêt manifeste de l’équipe nationale du Brésil ? Et le résultat de la Ligue des champions de cette saison sera-t-il décisif ?

Ancelotti restera-t-il au Real Madrid après cette saison, ou prendra-t-il la direction de l’équipe nationale du Brésil ? Éric Alonso/Getty Images

Les entraîneurs ne durent pas longtemps au Real Madrid. Les attentes sont presque impossibles à satisfaire, et l’examen minutieux d’une base de fans exigeante et d’une couverture médiatique ininterrompue est épuisant.

Le manager le plus ancien de ces dernières années – en une seule période – était Mourinho, qui a duré de 2010 à 2013. Avant lui, c’était Del Bosque, responsable pendant trois ans et demi de 1999 à 2003. les époques du club sont définies par des présidents tout-puissants – Santiago Bernabeu des années 1940 aux années 1970, et les deux passages de Florentino Perez à la barre – pas des managers. Comme Ancelotti lui-même l’a fait remarquer à son retour en juin 2021, avec un sourire ironique : « La seule chose qui change à Madrid, ce sont les entraîneurs. »

Être une légende du club ou une figure bien-aimée ne vous empêchera peut-être pas d’être mis à l’écart ou forcé de partir. Del Bosque a été licencié en 2003 quelques heures seulement après avoir remporté le titre de champion, mettant fin à 36 ans en tant que joueur madrilène, entraîneur de l’académie et manager. Ses joueurs étaient tellement en colère qu’ils ont menacé de boycotter les célébrations du titre du club.

Même Zidane, le buteur du but le plus célèbre de l’histoire du Real Madrid – cette volée pour remporter la finale de la Ligue des champions 2002 – et un entraîneur au succès stupéfiant, s’est senti maltraité lorsqu’il est parti pour la deuxième fois en 2021.

« J’aurais aimé que ma relation avec le club et le président soit un peu différente », a-t-il écrit dans une lettre ouverte et en colère dans Diario AS. « Cela m’a beaucoup fait mal quand j’ai lu dans la presse que j’allais être viré si je ne gagnais pas le prochain match. Ces messages, intentionnellement divulgués aux médias, ont interféré négativement avec l’équipe. »

Quant à Ancelotti, il a déjà été viré une fois par le Real Madrid. Ce départ en mai 2015 n’était pas aussi ouvertement acrimonieux que celui de Zidane, mais ce n’était pas exactement à l’amiable.

Après un début exceptionnel, la saison 2013-14 s’est terminée par la 10e victoire tant attendue du club en Coupe d’Europe – battant l’Atletico Madrid 4-1 après prolongation à Lisbonne pour gagner La Décima – une campagne 2014-15 qui a commencé par une séquence record de 22 victoires consécutives s’est effondrée. Terminer deuxième en Liga et être éliminé en demi-finale de la Ligue des champions n’était pas suffisant, et Perez a décidé de laisser partir Ancelotti, le remplaçant par Rafa Benitez.

On avait le sentiment qu’Ancelotti était trop indulgent avec les joueurs et qu’une approche plus disciplinée et plus rigoureuse sur le plan tactique était nécessaire. L’Italien a été blessé, sentant que les réalisations précédentes avaient été trop vite oubliées.

Pourquoi, alors, Ancelotti a-t-il été de nouveau aux commandes six ans plus tard ?

jouer 1:59 Vinicius contre Walker est-il la bataille clé du Real Madrid contre Man City? Gab & Juls débattent de la façon dont Man City cherchera à arrêter Vinicius Jr. lors de leur demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Madrid avait été pris au dépourvu par la démission soudaine de Zidane en mai 2021. Le moment n’était pas utile. Une cible managériale prioritaire à long terme, Mauricio Pochettino, avait pris la relève au Paris Saint-Germain à peine quatre mois plus tôt. Un autre ancien favori de Perez, Massimiliano Allegri, a plutôt choisi de retourner à la Juventus. La légende du club et entraîneur de l’équipe réserve Raul Gonzalez n’était pas considéré comme tout à fait prêt pour le travail.

Ancelotti, qui avait dirigé le Bayern Munich, Napoli et Everton depuis son dernier passage à Madrid, était une alternative de dernière minute sur le terrain gauche. L’opportunité était inattendue – pour tout le monde – mais quand la possibilité s’est présentée, il n’a pas hésité. À ce stade avancé de sa carrière, c’était un trop bon travail pour le refuser. Pour le club, il était considéré comme une option sûre et appréciée, bien qu’un peu sans inspiration.

Ce qui a suivi en 2021-22 a sans doute été la meilleure saison de l’illustre histoire du Real Madrid. Malgré tous leurs succès, Madrid n’a réalisé un doublé en championnat et en Coupe d’Europe que quatre fois: en 1957 et 1958, en 2016-17 avec Zidane et en 2022 avec Ancelotti. Sinon, il s’est avéré impossible d’équilibrer le succès national et européen.

Pas cette fois. Madrid a terminé confortablement 13 points au-dessus de Barcelone en Liga, tout en organisant une course en Ligue des champions qu’Hollywood ne pouvait pas scénariser: battre le PSG, Chelsea, Manchester City – le tout dans des retours improbables et tardifs devant une foule extatique de Bernabeu – et Liverpool en route vers le trophée.

Ancelotti a livré, dans tous les départements. La défense de l’équipe a été resserrée. Les vétérans Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos ont été gérés de manière experte. Les étoiles montantes Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrygo Goes et Eduardo Camavinga ont été transformés en vainqueurs de match.

Carlo Ancelotti est l’entraîneur du Real Madrid avec le plus de victoires en Ligue des champions de l’histoire 🐐 pic.twitter.com/BevM5m6Tpn — ESPN FC (@ESPNFC) 13 avril 2023

Dans la plupart des clubs, une saison comme celle-là signifierait qu’un manager était intouchable pendant une saison ou deux au moins. Mais pas au Real Madrid. En 2022-2023, l’amélioration drastique de Barcelone sous Xavi a vu le Madrid d’Ancelotti – dont les propres performances ont un peu diminué – laissé pour compte. Au moment de la rédaction de cet article, Madrid compte 14 points de retard sur les nouveaux champions du Barça.

Des trophées ont encore été remportés : la Super Coupe de l’UEFA contre l’Eintracht Francfort, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, la finale de la Copa del Rey contre Osasuna. Mais ces trophées ne sont pas considérés comme suffisamment substantiels pour faire pencher la balance. La Ligue des champions a maintenu la saison de Madrid en vie, avec des victoires convaincantes en phase à élimination directe contre Liverpool et Chelsea. La saison d’Ancelotti sera jugée sur la demi-finale avec City – un match aller serré terminé 1-1 la semaine dernière – et une éventuelle finale.

Les critiques de l’intérieur du club sont restées constantes tout au long des deux saisons d’Ancelotti à Madrid. Une affirmation, ont déclaré des sources à ESPN, est que l’équipe n’a pas de « plan B » dans certains matchs difficiles pendant la campagne de la ligue, avec une incapacité à apporter des changements percutants dans le jeu aux tactiques et au personnel. Une autre plainte est que l’entraîneur hésite à embrasser l’académie et à intégrer des joueurs locaux dans la première équipe.

La riposte d’Ancelotti est qu’il s’est vu confier une équipe incomplète, sans la profondeur nécessaire pour défier dans toutes les compétitions, et un manque de couverture aux postes clés. Il suffit de regarder la dépendance excessive – et les blessures qui en résultent – ​​envers Benzema, 35 ans, sans renfort adéquat dans l’équipe.

Ancelotti a mené Madrid au doublé la saison dernière, mis en évidence par leur remarquable parcours vers le titre de la Ligue des champions. Photo par Alex Livesey/Getty Images

Tout comme en 2015, Ancelotti estime que ses réalisations ont été sous-estimées. Alors qu’une autre conférence de presse d’avant-match touchait à sa fin le mois dernier – avant le match aller de la Ligue des champions avec Chelsea – il a choisi de révéler une partie de cette irritation. « Pour moi, gérer cette équipe est simple. Je la gère très bien », disait-il, quand il s’arrêta, comme s’il pesait s’il fallait continuer ou s’en tenir là.

Alors que l’attaché de presse du club s’apprêtait à conclure, Ancelotti a pris sa décision. « Attendez, » dit-il. « Tout le monde reconnaît que je suis fantastique à [man] gestion. Mais il y a aussi d’autres choses. Cette équipe est bien entraînée. Si nous gagnons la Copa del Rey, nous aurons remporté tous les trophées possibles en deux saisons. Certaines équipes ne font pas ça dans une vie. »

L’implication était : mon équipe d’entraîneurs et moi ne méritons-nous pas un certain crédit ?

Le Real Madrid a examiné d’éventuelles alternatives managériales plus tôt cette saison, ont déclaré des sources à ESPN, au cas où la campagne déraillerait vraiment. Ils n’étaient vraiment convaincus par aucun d’entre eux. Le favori est Xabi Alonso, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, Madrid et Espagne qui a commencé à entraîner à l’académie de Madrid avant de prendre la tête de la Real Sociedad B et qui excelle maintenant au Bayer Leverkusen. Mais même ainsi, c’est trop tôt. La décision logique – pas que la logique l’emporte toujours à Madrid – serait qu’Ancelotti reste un an de plus, Alonso étant alors le mieux placé pour lui succéder.

Un facteur de complication a été la courtisation publique d’Ancelotti par la fédération brésilienne de football (CBF) alors qu’elle cherche à remplacer Tite après l’élimination du Brésil en quart de finale à la Coupe du monde 2022. Les mois ont passé et le poste vacant reste vacant.

jouer 0:41 Vinicius Jr. « croit » qu’Ancelotti veut diriger le Brésil Vinicius Jr. parle des rumeurs liant Carlo Ancelotti au poste de direction vacant avec le Brésil.

Le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, a décrit Ancelotti comme « unanimement respecté » et « un entraîneur de premier plan » en mars. Ce mois-ci, il est allé encore plus loin. « Nous avons un plan A », a-t-il déclaré à beIN Sports. « Cela ne sert à rien de le cacher. Ancelotti est notre favori. »

Mais Ancelotti a un travail. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il était flatté et appréciait l’intérêt du Brésil. L’attrait d’entraîner le Brésil, l’équipe internationale la plus emblématique du football, est évident. Il est également heureux à Madrid et reconnaissant au club de lui avoir permis cette renaissance managériale tardive alors que beaucoup pensaient qu’il avait dépassé son meilleur niveau. Et il tient à respecter son contrat, comme il l’a dit à plusieurs reprises. « Mon avenir est clair », a-t-il déclaré avant la finale de la Copa del Rey. « Mon contrat se termine le 30 juin 2024. »

Un changement dans cette situation contractuelle – si Madrid déçoit contre City mercredi, et que le club décide qu’une nouvelle direction est, en fait, nécessaire – verrait Ancelotti disponible pour se rendre au Brésil pour la dernière étape d’une carrière de près de 30 ans. carrière managériale.

Sinon, il sera de retour à Madrid la saison prochaine pour préparer la reconquête du titre de LaLiga et l’achèvement de la transition d’une génération de joueurs du Real Madrid à la suivante.

Le Real Madrid, avec le Brésil comme alternative alléchante. Si quelqu’un mérite d’être dans une position aussi enviable, c’est bien Ancelotti.