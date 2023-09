Ancelotti a joué un rôle majeur dans le deuxième passage de Moyes à West Ham

Il y avait des spéculations selon lesquelles David Moyes serait peut-être revenu à Everton en tant qu’entraîneur fin 2019. En fin de compte, c’est Carlo Ancelotti, et non lui, qui a été choisi.

Après dix ans en tant qu’entraîneur d’Everton, Moyes a quitté le club après avoir été embauché pour succéder à Sir Alex Ferguson à Manchester United.

Puis, peu après le limogeage de Marco Silva à Goodison Park, il semblait être sur le point de faire un retour spectaculaire.

Près de quatre ans plus tard, l’entraîneur anglais a décrit les événements qui ont précédé son quasi-retour chez les Blues. Le joueur de 60 ans a également évoqué ses discussions avec le futur ancien propriétaire du club, Farhad Moshiri.

Everton a snobé Moyes pour Ancelotti

Selon une interview accordée à beIN Sports, après avoir rencontré Farhad Moshiri, Moyes était sur le point de remplir les formalités administratives pour revenir officiellement.

Puis, sortis de nulle part, les Toffees ont changé d’avis lorsque Naples a soudainement libéré Carlo Ancelotti et l’a mis à disposition.

«Quand on m’a proposé le poste à West Ham, j’étais en Allemagne avec Moshiri pour accepter le poste à Everton. C’était tout à fait fait, jusqu’à ce que, lors de la réunion, mon téléphone soit à court de batterie et que je demande qu’il soit rechargé.

« Lors de la réunion, le téléphone a sonné et c’était David Sullivan, en pleine rencontre avec Everton. J’ai dû dire « Je ne peux pas parler pour le moment ». J’étais en réunion pour retourner à Everton. Carlo Ancelotti a été limogé ce soir-là et ils ont changé de piste et ont pris Carlo Ancelotti. Pendant la nuit.

« Cette nuit-là, j’étais en Allemagne et Carlo a perdu son emploi. Je devais signer les papiers la veille et à cause de cela, ils ont pris Carlo, et David Sullivan m’avait téléphoné pour accepter le poste à West Ham et j’ai pensé : « définitivement ».

L’entraîneur a récemment remporté le premier trophée de sa carrière de manager

Moyes est ensuite revenu à West Ham pour un deuxième mandat en tant que manager et a connu beaucoup de succès. La saison dernière, sous sa direction, ils ont remporté la Ligue Europa Conférence.

Crédit photo : IMAGO / Pro Sports Images