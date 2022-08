Anatoly Chubais, ex-conseiller de Poutine, hospitalisé en Italie pour des symptômes neurologiques

Les symptômes comprennent des picotements dans les pieds ou les mains, une faiblesse musculaire et des difficultés à voir, à parler ou à manger. Cependant, les autorités italiennes, y compris le procureur de Sardaigne, attendent les résultats des tests afin d’exclure définitivement un empoisonnement, a rapporté l’agence de presse italienne ANSA.

Les symptômes de Chubais comprennent une paralysie faciale partielle et une perte de sensation dans ses bras et ses jambes, a écrit Sobchak dans un article de Telegram mercredi qui présentait une photo de l’homme de 67 ans dans un lit d’hôpital.

Le bureau du procureur et l’hôpital Mater Olbia où il est soigné n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Il n’y a aucune preuve publique claire que Chubais a été empoisonné – et Kobtchak, la fille d’un ancien mentor du président russe Vladimir Poutine, a rejeté les informations comme des spéculations.

Mais ses symptômes soudains ont rappelé plusieurs cas où d’anciens espions russes ou d’éminents dissidents sont tombés brusquement malades – et on a découvert plus tard qu’ils avaient ingéré des matières radioactives ou un agent neurotoxique de qualité militaire.