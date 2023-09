Anatol Ugorski, talent longtemps caché du piano classique, décède à 80 ans

Lorsque le pianiste Anatol Ugorski a quitté l’Union soviétique en 1990, il n’avait pas de piano pour jouer dans le camp de réfugiés où il a atterri à Berlin-Est. Il n’avait même pas assez d’argent pour payer le billet de métro pour se rendre du camp au domicile d’une amie qui lui avait proposé d’utiliser son Steinway.

Un jour, il entra dans un magasin de pianos numériques, vêtu d’un long manteau en caoutchouc qui semblait avaler sa silhouette légère, ses cheveux ébouriffés caractéristiques. Le personnel, le prenant pour un sans-abri, s’est déplacé pour le faire sortir. Mais ensuite M. Ugorski s’est assis devant l’un de leurs instruments et, à leur grande surprise, a commencé à jouer « Tableaux d’une exposition », une suite pour piano du compositeur russe Modest Moussorgski. M. Ugorski ne s’est arrêté qu’après avoir atteint la fin du 10e et dernier mouvement.

Cette performance, telle qu’elle a été, a marqué le début d’une carrière musicale qui semblait autrefois interdite. M. Ugorski, décédé le 5 septembre à l’âge de 80 ans, approchait la cinquantaine lorsqu’il est arrivé dans l’Allemagne bientôt réunifiée. Il avait passé des décennies relégué – métaphoriquement et parfois physiquement – ​​dans l’arrière-pays de l’Union soviétique par les autorités qui le considéraient comme suspect pour son adhésion à la musique occidentale d’avant-garde.

En Allemagne, où M. Ugorski a été découvert et placé sous contrat avec Deutsche Grammophon, il s’est révélé au monde de la musique classique comme un artiste au talent extraordinaire.

Il était à l’aise non seulement dans la musique de compositeurs modernes tels que Stravinsky, Scriabine, Messiaen, Schoenberg et Berg, mais aussi dans les œuvres plus classiques de Beethoven, Schubert, Schumann et Brahms. Même les critiques qui s’opposaient à son style parfois excentrique s’accordaient à dire que ses enregistrements méritaient d’être entendus, surtout parce qu’il avait été réduit au silence pendant si longtemps.

« Mon style vient de moi-même », a déclaré un jour M. Ugorski au London Evening Standard, « et s’est développé tout seul dans ma solitude. »

Anatoli Zalmanovich Ugorskii est né le 28 septembre 1942 dans une famille juive de la ville sibérienne de Rubtsovsk, où ils avaient été évacués pendant le siège de Leningrad.

Il a failli mourir de faim pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, sa famille est retournée à Leningrad – l’actuel Saint-Pétersbourg – où il a grandi. Son père était ingénieur. Sa mère, vendeuse et ouvreuse dans un cinéma, introduisait M. Ugorski et ses amis au cinéma, un plaisir rare pour eux dans la souffrance des années d’après-guerre.

M. Ugorski était le quatrième de cinq enfants et a vécu pendant sa jeunesse dans un appartement commun, avec une famille entière dans chaque chambre et une cuisine et une salle de bains communes. Il n’avait accès à aucun instrument de musique autre qu’un xylophone.

Sa mère, l’entendant jouer et chanter, devina son potentiel musical et l’emmena à l’âge de 6 ans passer une audition au Conservatoire de Leningrad, où il fut admis dans une école pour enfants doués en musique. Il fut chargé de jouer du piano, raconta-t-il plus tard, parce que la forme de ses mains était jugée adaptée à l’instrument.

L’avenir de M. Ugorski semblait assuré en 1967, lorsqu’il remporta le troisième prix au Festival George Enescu de Bucarest. (Le premier prix a été attribué au pianiste roumain Radu Lupu.) Mais sa carrière s’est terminée pour l’essentiel la même année lorsqu’il a assisté à un concert de l’Orchestre Symphonique de la BBC lors de sa visite en Union Soviétique.

Le compositeur Pierre Boulez dirigeait une sélection d’œuvres modernistes non conformes aux diktats culturels soviétiques de l’époque. M. Ugorski, que l’on a vu applaudir avec un enthousiasme excessif, s’est ensuite vu interdire de donner des spectacles de quelque importance que ce soit. Il a travaillé comme accompagnateur pour une chorale de jeunes et a joué dans des récitals organisés pour les ouvriers, recevant au moins une fois une rémunération sous forme de fromage.

Finalement, il obtint un poste d’enseignant au conservatoire, mais ses opportunités restèrent rares.

Les menaces antisémites contre sa fille alors adolescente, Dina Ugorskaja, devenue elle-même une pianiste accomplie, ont incité M. Ugorski à émigrer à la fin de l’Union soviétique. Il a choisi de s’installer en Allemagne, dit-il à un ami, parce qu’il aimait les œuvres de Beethoven.

Le chef d’orchestre Thomas Sanderling, né en Union soviétique et qui connaissait M. Ugorski depuis ses années d’école, l’a présenté à Irene Dische, une écrivaine basée à Berlin qui a commencé à l’aider — d’abord en trouvant des vêtements et d’autres produits de première nécessité pour sa famille, puis en lui faisant découvrir Deutsche Grammophon.

Lors de sa première session d’enregistrement avec le label, M. Ugorski a joué les Variations « Diabelli » de Beethoven. « Après quelques heures, ils ont commencé à appeler les gens pour qu’ils viennent au studio de piano : ‘vous devez écouter ce type jouer' », se souvient Dische dans une interview. Bientôt, dit-elle, le studio fut « rempli de monde ».

Les enregistrements complets de M. Ugorski avec Deutsche Grammophon – comprenant des œuvres de Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Chopin, Moussorgski, Scriabine, Rachmaninov, Stravinsky et Messiaen – sont sortis en 2018. Il a également effectué des tournées internationales.

M. Ugorski avait un style non conventionnel qui n’a pas plu à toutes les critiques. Il a expérimenté des tempos musicaux, jouant des œuvres à des vitesses beaucoup plus rapides ou beaucoup plus lentes que celles traditionnellement interprétées.

Il a rejeté la stase, faisant un jour remarquer que « le plus grand danger est de se transformer en ses propres enregistrements ». Pour qu’un morceau lui paraisse nouveau, il peut le jouer en portant une veste qui lui couvre les mains, ou s’asseoir au piano dans un fauteuil à bascule plutôt que sur un banc.

« En tant que pianiste, Ugorski [homed] « Il a découvert l’essence d’une œuvre telle qu’il la percevait, sans être influencé par aucune tradition d’interprétation, puis il a exhumé exactement cette essence des notes », a écrit le critique musical Jens F. Laurson dans un hommage après la mort de M. Ugorski. « La mesure dans laquelle cette approche réussissait à dévoiler des détails musicaux jusqu’alors cachés dépendait toujours en grande partie de la réponse subjective de l’auditeur. Ceux qui y ont répondu n’ont jamais oublié une de ses performances.

M. Ugorski est décédé dans un hôpital de la ville allemande de Lemgo, près de son domicile à Démoulage. Il souffrait d’un cancer, selon son gendre, Ilja Kukuj.

Le premier mariage de M. Ugorski avec la pianiste Gabriella Talrose s’est soldé par un divorce. Son épouse depuis plus de quatre décennies, la musicologue Maja Elik, est décédée en 2012. Leur fille, Dina, est décédée en 2019.

Il y a quelques semaines, M. Ugorski a épousé la pianiste Minze Kim, sa compagne depuis 10 ans. Outre son épouse, de Detmold, les survivants comprennent une sœur et un petit-enfant.

Lorsque M. Ugorski est devenu célèbre en Allemagne, il a captivé l’imagination des auditeurs occidentaux, dont beaucoup ont trouvé le pathos de sa musique accentué par les privations qu’il a vécues en Union soviétique au cours de ce qui aurait pu être l’apogée de sa carrière.