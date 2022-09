Anatara, la fille de Raju Srivastava, remercie Amitabh Bachchan d’avoir été là pendant ses moments difficiles : “Aap papa ke andar pure base hue the”

Le comédien Raju Srivastava est décédé à l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) de Delhi le 21 septembre à l’âge de 58 ans. Il a été admis à l’hôpital le 10 août après s’être effondré alors qu’il s’entraînait dans un gymnase. Il a été incinéré au Nigambodh Ghat à New Delhi le 22 septembre. Sa fille Antara a maintenant remercié Amitabh Bachchan d’avoir été là pour son père pendant sa période difficile.

Elle s’est rendue sur le compte Instagram officiel de Raju pour exprimer sa gratitude envers Big B pour son soutien inconditionnel. Elle a dit que ses prières ont donné à sa famille une force immense qu’ils n’oublieront jamais. “Extrêmement reconnaissante à Shri @amitabhbachchan oncle d’être là pour nous tous les jours pendant cette période difficile. Vos prières nous ont donné une abondance de force et de soutien, dont nous nous souviendrons pour toujours”, a-t-elle écrit.

Parlant de l’influence de Big B sur Raju, Antara a déclaré que la mégastar était restée avec son père depuis la première fois qu’il avait vu l’acteur de Goodbye sur grand écran. Le comédien n’a pas seulement suivi le personnage à l’écran d’Amitabh, mais également sa personnalité hors écran. Elle a dit que Raju avait enregistré le numéro de téléphone de Big B sous le nom de Guru ji.

“Tu es l’idole, l’inspiration, l’amour et le gourou de mon père. Depuis la première fois que papa t’a vu sur grand écran, tu es resté en lui pour toujours. Il ne t’a pas seulement suivi à l’écran mais aussi en dehors. Il avait enregistré ton numéro comme “Guru ji” dans ses contacts. Sa réaction à l’écoute de votre clip audio montre clairement ce que vous signifiiez pour lui”, a-t-elle déclaré.

“Ma mère Shikha, mon frère @aayushmaan.srivastava, toute ma famille et moi, @antarasrivastava, vous sommes éternellement reconnaissants. L’amour et l’admiration qu’il reçoit dans le monde entier sont grâce à vous. Cordialement à vous”, a-t-elle conclu.

Jetez un œil à la note sincère de la fille de Raju Srivastava, Antara, pour Amitabh Bachchan ici :

Il y a quelques jours, Amitabh avait pleuré la perte de Raju sur son blog. “Un autre collègue, ami et artiste créatif nous quitte. Une maladie soudaine et (il est) parti avant l’heure, avant la fin de son temps de créativité. Chaque jour le matin, avec lui dans l’esprit et les informations de ses proches”, a lu un extrait de son blog.

Raju Srivastava laisse dans le deuil Shikha, qu’il a épousé en 1993, et leurs enfants Antara et Ayushman. Le vrai nom de Raju Srivastava était Satya Prakash Srivastava et il était populairement connu sous le nom de Gajodhar Bhaiyya.