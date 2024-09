Anasuya préfère la qualité à la quantité

Anasuya Bharadwaj est l’une des personnalités les plus glamour de l’industrie cinématographique telugu.

Malgré son attitude audacieuse et ses controverses occasionnelles, elle jouit d’un énorme public de fans, en particulier parmi le public masculin. Elle est également très présente sur les réseaux sociaux.

Cependant, malgré sa popularité, Anasuya a récemment ralenti la signature de nouveaux films.

Après quelques échecs récents, elle aurait décidé de privilégier la qualité plutôt que la quantité, optant pour des rôles plus sélectifs et diversifiés.

Anasuya estime que sa carrière recevra un coup de pouce majeur après la sortie de Pushpa 2, où son rôle devrait être plus long et plus intrigant que dans le premier volet.

Elle est déterminée à choisir des projets qui offrent des rôles variés et significatifs pour aller de l’avant.