Anastasiia Tempynska conçoit un intérieur futuriste pour une clinique laser à Kiev

La designer ukrainienne Anastasiia Tempynska a combiné des détails futuristes avec des matériaux charnus évoquant le corps humain lors de la création de l’intérieur de la clinique et du spa 13 Laser à Kyiv.

Tempynska créé un intérieur pour 13Lasers qui reflète les technologies innovantes utilisées par la clinique pour effectuer des procédures telles que l’épilation au laser et le resurfaçage de la peau, en plus des traitements traditionnels comme les massages et les soins du visage.

“Mon objectif était d’obtenir un contraste entre la douceur naturelle, exprimée dans les textures et les matériaux, et quelque chose d’anormal lié à l’activité humaine – miroirs, néons, métal – quelque chose qui ressemble à la perfection”, a déclaré Tempynska à Dezeen.

“Je voulais aussi obtenir une esthétique de luxe discrète mais simple”, a ajouté la créatrice, qui a fondé son studio Projet temporaire en 2021.

La clinique se compose d’une généreuse réception et de cinq salles de soins dont un espace plus grand pouvant être réservé par des couples ou des amis. Il est situé au rez-de-chaussée d’un complexe résidentiel moderne et, avant son aménagement, il s’agissait d’une coquille vide avec des murs en briques rouges et des colonnes en béton.

Tempynska a introduit une palette de tons gris et blancs atténués qui fournit un fond minimaliste, sur lequel elle a superposé des finitions métalliques et des textures mates inspirées de la conception d’équipements médicaux.

Le résultat est une esthétique futuriste égayée et réchauffée par des accents de rose et de bleu ciel, appliqués au mobilier et à des éléments comme une enseigne au néon dans la zone de réception.

L’esthétique technologique est renforcée par des éléments sur mesure comme un miroir angulaire qui semble avoir été découpé au laser.

Des équipements scientifiques tels que des flacons et des béchers ont orné le mur de blocs de verre de la zone de réception, tandis que les équipements exposés au plafond contribuent à l’ambiance de science-fiction.

Le designer a également cherché à évoquer l’accent mis par le spa sur le corps humain à travers l’utilisation de tons et de matériaux texturés qui rappellent les caractéristiques anatomiques.

Olga Fradina utilise des tons et des textures naturels pour l’intérieur du centre de guérison holistique ukrainien

La texture bouclée de plusieurs sièges moelleux a été choisie pour faire référence aux irrégularités de la peau lorsqu’elle est agrandie au microscope, tandis qu’une table d’appoint grumeleuse a été peinte d’une couleur rose charnue.

“Je cherchais une association de second ordre pour manifester le thème de la corporéité au sein du concept futuriste”, a déclaré Tempynska.

“C’était la couleur rose – la couleur des rougeurs sur la peau qui réagissent aux procédures cosmétiques. C’est aussi la couleur de la paume de la main quand on la regarde par une journée ensoleillée.”

Le thème de la nature s’est manifesté dans le bureau de réception monolithique, qui pèse 400 kilogrammes et est fait de béton peint pour ressembler à un solide morceau de pierre.

D’autres éléments grossièrement texturés ou à motifs ont été choisis pour rehausser l’aspect naturel, avec des carreaux de sol en céramique complétant la surface en pierre du bureau.

Le bord grêlé d’une console évoque la texture d’une pierre ponce utilisée pour exfolier la peau, tandis que le mur inégal derrière le comptoir de réception rappelle la boue utilisée pour certains soins du spa.

La plupart des meubles présentés dans le projet ont été fabriqués sur mesure, notamment un lampadaire tubulaire avec vases à fleurs intégrés situé près de l’entrée.

Le miroir angulaire sur roues a été conçu pour prendre des selfies intéressants, tandis que l’enseigne au néon sur mesure fait référence à l’impulsion d’un laser.

Tempynska a travaillé pour plusieurs studios de design avant de créer son propre bureau. L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie début 2022 l’a laissée brièvement sans travail. Cependant, les clients sont progressivement revenus et elle a depuis réalisé de nombreux projets malgré les défis posés par la guerre en cours.

“Il fut un temps où nous travaillions sans communication ni électricité”, se souvient le designer. “Je ne pouvais pas quitter la rive gauche du Dnipro et je ne pouvais souvent pas appeler les constructeurs.”

“Quand je suis arrivée dans leur atelier, ils éclairaient les produits avec une lampe torche, mais nous travaillons et croyons en notre victoire”, a-t-elle poursuivi.

D’autres projets récemment réalisés à Kiev incluent l’intérieur apaisant et monochrome d’Olga Fradina pour un centre de bien-être appelé Space et un appartement mansardé rénové avec vue sur la ville.

La photographie est de Yevhenii Avramenko.