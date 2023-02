Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou porte de la lingerie rouge : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Rouge chaud! Modèle et Kylie Jennerest la meilleure amie, Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou, 25 ans, a posé dans un deux-pièces sexy en lingerie rouge sensuelle pour sonner le mois du V-Day le 2 février. “juste un avant-goût”, la beauté brune a légendé le carrousel de clichés. Le look de Stassie comportait un soutien-gorge rouge plongeant avec des détails en dentelle et un string maigre assorti. Dans la deuxième diapositive, la jeune femme de 25 ans tenait ses tresses couleur corbeau vers le haut et vers l’arrière, révélant son visage apparemment nu. Elle a également tagué Lounge Underwear sur le post, la marque de vêtements apparemment derrière le look élégant de Stassie.

Peu de temps après avoir partagé les photos, bon nombre des 10,9 millions d’abonnés et d’amis du YouTuber ont inondé la section des commentaires de compliments sur le look de la bombe. «La mode change, mais le style perdure», a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté: «Mon Dieu, Anastasia. Tu es belle !” Même modèle Alix Ashley Earle n’a pas pu s’empêcher de commenter “Hot” sur le post. Ce n’est pas non plus le dernier look sexy de Stassie, car elle est allée sur Instagram le 16 janvier pour poser au lit aux côtés de Kylie dans une tenue en deux pièces assortie.

Le poste de lingerie rouge de Stassie arrive un jour après qu’elle a annoncé qu’elle figurait dans Océan Drive magazine pour son numéro de février. Le 1er février, elle a posté une série de photos du tournage avec le point de vente et l’a sous-titrée « NUMÉRO DE FÉVRIER OCEAN DRIVE MAG @oceandrivemag », accompagnée d’un emoji au cœur rose. Au cours de son entretien avec le magazine, Stas a parlé de son style personnel, de son déménagement et de sa dernière entreprise de vodka, Sunny Vodka.

« J’ai déménagé presque chaque année depuis que j’ai quitté la maison de mes parents. Redécorer mes espaces est devenu une de mes passions, notamment ma chambre. C’est mon endroit sûr, donc je veux que ce soit confortable”, a-t-elle partagé avec Océan Drive. “C’était super amusant et stimulant de puiser dans mon côté créatif, en essayant de reconstituer des choses que non seulement moi, mais que tout le monde aimera.” En plus de partager son style de décoration d’intérieur, la balade ou la mort de Kylie a révélé ses combats contre l’anxiété.

“J’ai eu une très mauvaise anxiété toute ma vie et je ne sais pas pourquoi. J’ai lutté avec moi-même pendant longtemps, mais j’ai trouvé des choses à faire qui m’aident à m’ancrer, comme me concentrer sur différents passe-temps, m’asseoir et lire un livre, poser mon téléphone, jouer avec mon chat, m’asseoir ici éblouissant ma bouteille d’eau », a déclaré Stas. “Les choses qui m’enracinent mentalement sont si importantes.” Elle a noté que pouvoir « en parler » avec ses amis les plus proches l’a aidée. “Je n’en ai pas parlé pendant très longtemps et c’était difficile”, a-t-elle ajouté. L’entrepreneur est devenu célèbre aux côtés du fondateur de Kylie Cosmetics, car ils sont proches depuis qu’ils sont tous les deux au collège.

