Anastasia est éliminée après une tension avec Kylee – Hollywood Life

Une date de groupe est toujours un motif de drame Le célibataire, et ce n’était pas différent lors de l’épisode du 13 février. Cette semaine, c’était Anastasia Keramidas et Kylee Russel qui avaient une certaine tension alors qu’ils se lançaient dans un rendez-vous de groupe avec Zach Shallcross et 10 autres femmes aux Bahamas. Le rendez-vous de groupe était amusant, discret et relaxant, mais Anastasia a commencé à frotter certaines des autres femmes dans le mauvais sens lorsqu’elle a écarté Zach avant que quiconque ne s’attende à ce que des conversations en tête-à-tête commencent.

« Anastasia se pousse vers l’avant. J’aimerais qu’elle se calme un peu pour que nous puissions tous avoir le même temps et la même attention », s’est plaint Kylee. «Elle l’a volé dès la sortie de la porte. Je me sens agacé. Ce n’est pas le moment. Il s’agit d’un grand groupe. Tout le monde mérite son temps. Vous devez trouver des moyens d’être approprié et c’était complètement inapproprié.

Kylee craignait de ne pas être “vue” par Zach, et elle ne voulait pas qu’il pense qu’elle était “désintéressée”. Après avoir donné du temps à Zach et Anastasia, Kylee les a approchés et leur a demandé si elle pouvait passer du temps avec Zach. Anastasia a demandé une autre minute, et Kylee était visiblement mal à l’aise. “Je suis désolée, je suis mal à l’aise avec ça,” dit-elle. « Ne m’oblige pas à faire ça. S’il vous plaît, laissez-moi juste l’avoir. Je n’aime pas me battre. Anastasia a cédé, répondant: “Je ne vais certainement pas vous combattre.”

Bien que la situation ait été réglée à ce moment-là, les femmes avaient des histoires différentes sur ce qui s’était passé. Anastasia a commencé à dire à certaines des autres filles à la date du groupe que Kylee avait menacé de la combattre physiquement. “Le commentaire sur le combat était un peu trop pour moi, personnellement”, a expliqué Anastasia. “Je vais faire de mon mieux et faire ce que je veux, mais je ne vais pas, comme, mettre en place mes ducs.” Cependant, Kylee a expliqué que par “se battre”, elle voulait simplement dire qu’elle ne voulait pas “se chamailler” avec Anastasia.

“Je suis agacé par tout cela”, a déclaré Kylee par la suite. “J’ai finalement passé un bon moment aujourd’hui et le fait qu’il y ait le potentiel que mon nom soit évoqué dans n’importe quel type de drame me fait peur. J’espère juste que Zach verra que je n’ai que des intentions pures et que j’ai l’impression qu’il y a de la pression. Je sens que je dois dire quelque chose, mais si je dis quelque chose, ça va juste ouvrir une boîte de Pandore. Je me sens tellement en conflit.

Le drame s’est poursuivi pendant la partie nocturne du rendez-vous. Anastasia et Kylee parlaient en rond de leur mauvaise communication, et Kylee a décidé de soulever ses problèmes avec Zach. Elle lui expliqua la situation, puis ajouta quelques informations supplémentaires qu’elle pensait qu’il devait savoir. “Ce n’est que du ouï-dire, mais j’ai eu une conversation avec Charité [Lawson] et elle m’exprimait que la tête d’Anastasia est dans tellement de directions différentes », a expliqué Kylee. “Elle parle constamment du nombre d’abonnés Instagram qu’elle va avoir en étant ici.”

Zach était consterné et Kylee a répété qu’elle n’avait jamais entendu Anastasia faire ces commentaires directement. Zach a approché Charity à ce sujet, et elle a confirmé qu’elle avait « entendu » Anastasia faire un commentaire sur les abonnés Instagram. “Je pense qu’avec Anastasia, les choses s’amélioraient entre nous, et maintenant, en entendant cette information, cela ramène les craintes de” Est-ce que tout cela est faux et pour une arrière-pensée? “, A admis Zach. “C’est mon cauchemar dans tout ça. Je ne veux pas ça.

Sans vouloir faire de suppositions, Zach a pris Anastasia à part pour la confronter aux accusations. Elle a insisté sur le fait qu’elle était dans l’émission pour essayer d’établir une connexion avec lui et de retrouver sa personne. “J’ai parlé avec les filles des marques avec lesquelles je travaille et je leur ai dit que je les connecterais”, a déclaré Anastasia, en ce qui concerne la situation d’Instagram. « Ils m’ont tous posé des questions à ce sujet, alors je leur ai dit que je partagerais mes contacts. Je suis fier de ce que j’ai fait dans ma vie et ma carrière, donc c’est bouleversant que cela ait été déformé de manière négative.

Zach a dit qu’il avait besoin de temps pour y réfléchir. Quand Anastasia a rejoint le reste des filles, Kylee a admis que c’était elle qui avait amené Anastasia à Zach. “Je lui ai dit que je ne l’avais pas entendu sortir directement de ta bouche, donc je ne sais pas si ce sont des faits, mais on m’a dit que tu as dit quelque chose à propos de, ‘Eh bien, les 14 d’entre nous qui sont toujours elle obtiendra au moins 50 000 abonnés Instagram », a expliqué Kylee. Anastasia a insisté sur le fait que le commentaire avait été « sorti de son contexte ». “Quand j’en parlais, j’étais très transparente”, a-t-elle déclaré. « Les gens posaient des questions et je leur répondais. Je ne sais pas comment cela a été tordu. La date du groupe s’est terminée avec Anastasia en larmes.

Au cocktail, Zach a donné le coup d’envoi en écartant Anastasia et en lui demandant comment elle se sentait à propos de tout. “Ça a été deux jours vraiment difficiles”, a admis Anastasia. « Ce n’est pas facile pour moi de diffuser des informations inexactes à mon sujet. Mon caractère est tout pour moi, et mon intégrité. Je suis honnête. C’était vraiment bouleversant que vous ayez le moindre doute là-dessus ou le moindre doute en moi. Je ne sais vraiment pas comment ni pourquoi cette information a été transmise. Je sais que je dois continuer à le répéter : je ne suis pas venu ici pour autre chose que pour voir s’il y a un lien ici et pour voir si tu pouvais être un partenaire pour moi.

Zach appréciait qu’Anastasia s’ouvre à lui, mais avait toujours l’impression que le commentaire sur les abonnés Instagram n’était pas simplement “sorti de nulle part”. Il a décidé de la renvoyer chez elle avant la cérémonie des roses. Bien sûr, elle était bouleversée et a insisté dans son confessionnal de voiture sur le fait qu’elle était «manipulée» dans la situation. Pendant ce temps, Kylee craignait qu’elle ne soit un “dommage collatéral” et que Zach la renvoie chez elle pour avoir provoqué le drame. Cependant, elle a reçu une rose lors de la cérémonie des roses. Maintenant, il reste 11 femmes et elles se dirigent vers Londres avec Zach !

