Ananya Pandey, Shanaya Kapoor et Navya Nanda publient d’adorables photos de retour pour souhaiter sa meilleure amie Suhana Khan pour son anniversaire

C’est l’anniversaire de la superstar Shah Rukh Khan et de la fille de l’architecte d’intérieur Gauri Khan, Suhana Khan, et les célébrités de la ville B l’ont inondée de bénédictions sur les réseaux sociaux.

Les amis d’enfance les plus proches de Suhana, Ananya Pandey, Shanaya Kapoor et Navya Naveli Nanda, ont également souhaité à la beauté pour son 21e anniversaire.

S’adressant à Instagram, la diva de Bollywood Ananya Pandey a publié une photo de retour avec un adorable surnom pour Suhana sur son histoire. “Joyeux anniversaire lil Suhaaaf! @ suhanakhan2 », Ananya a sous-titré la photo dans laquelle Suhana et elle peuvent être vues en train de se serrer dans leurs bras et de poser pour la caméra.

Une autre bestie de Suhana, la fille de Sanjay Kapoor, Shanaya Kapoor, lui a également souhaité sur Instagram. Dans une vidéo de retour, les enfants stars Suhana, Ananya et Shanaya peuvent être vus danser sous la pluie dans leurs minuscules maillots de bain sur l’air de « Yeh Mera Dil » du film à succès de Shah Rukh Khan « Don ». «Joyeux anniversaire ma poursuite. nous allons toujours danser ensemble #team », a-t-elle sous-titré le message.

Shanaya a également publié une photo de retour avec Ananya et Suhana sur son histoire. « Love You », elle a sous-titré la photo où les trois filles peuvent être vus revêtir une fleur blanche sur leurs oreilles, donnant une ambiance tropicale parfaite.

La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, a également rejoint le train en marche et a souhaité à Suhana. Elle a posté une photo récente et candide dans laquelle elle, Suhana, Ananya et Shanaya sont toutes sous le charme et posent pour la caméra. «Joyeux anniversaire, gentillesse», a écrit Navya.

Ces publications sur les réseaux sociaux pour Suhana par Shanaya, Ananya et Navya sont non seulement douces, mais elles illustrent également l’amour et l’affection que les filles ont les unes pour les autres.

Plus tôt dans la journée, Gauri Khan a également souhaité à sa fille cette occasion spéciale. S’adressant à Instagram, Gauri a partagé une photo de Suhana dans une tenue à pois noir et blanc, et a écrit dans la légende: « Joyeux anniversaire … tu es aimé aujourd’hui, demain et toujours. » Dès que Gauri a partagé le message, Suhana est allée à la section des commentaires et a répondu: « Je t’aime. »

Pendant ce temps, après avoir obtenu son diplôme de l’Ardingly College en Angleterre, Suhana étudie le cinéma à l’Université de New York. Sa mère Gauri et son frère Aryan se sont trop récemment envolés pour Ne York où ce dernier a assisté à sa cérémonie de remise de diplômes.