Ananya Panday trollé pour avoir négocié dans un magasin d’accessoires de mode, les internautes vexés réagissent

Avez-vous déjà imaginé à quoi ressembleraient les stars de la génération Z lorsqu’elles négocient ? Ananya Panday a tenté sa chance en négociant avec des commerçants pour l’achat d’un sac à main, d’une pince à cheveux et d’un serre-tête. L’actrice a relevé le défi d’acheter le maximum de produits sous Rs 1 000. Cela faisait partie d’une collaboration avec une marque de sacs de voyage.

La visite d’Ananya dans un magasin d’accessoires de mode et sa conversation avec le commerçant ont été capturées dans la vidéo. Ananya Pandey a tenté de négocier et a demandé au commerçant de lui donner un sac à main de 950 roupies à Rs 500. Lors du paiement, Ananya a négocié avec le commerçant et a refusé de payer Rs 50 supplémentaires au-dessus de son budget. Ananya a pris un rabais de Rs 50 en promettant au commerçant de lui offrir un selfie.

Voici la vidéo





Dès la diffusion de la vidéo, plusieurs internautes se sont moqués de l’actrice pour avoir négocié avec le commerçant. « Gareeb ke paise maar lo (a volé un pauvre type) », a écrit un internaute. Un autre internaute a ajouté : « Issse acha toh dukandar agissant kar raha hai (le commerçant a agi mieux qu’elle). » Un internaute a écrit : « Thag liya mam ne apni pyari bato se, hum ko marke bhagata selfie ka bola hota to. (Elle l’a trompée avec ses douces paroles, il nous aurait jeté dehors, si on avait négocié avec un selfie) . » Un autre internaute a écrit : « Itna paisa hone ke baad bhi itna kanjusi kar rahi ho (tu fais semblant d’être avare même après avoir été riche). » L’un des internautes a écrit : « Branded kapde jab pehente hai to koi bargain nahi karta. Ghareeb ke sath hi trading karni hoti hai (Lorsque vous achetez des vêtements de marque, vous ne négociez pas. Vous ne montrez votre capacité de négociation qu’avec un pauvre gars). »

Sur le front du travail, Ananya Panday a été vue pour la dernière fois dans l’oublieux Liger: Saala Crossbreed avec Vijay Deverakonda. Ananya sera bientôt vue avec Ayushmann Khurrana dans Dream Girl 2. La comédie romantique qui devait sortir le 29 juin a maintenant été reportée au 25 août.