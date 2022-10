Ananya Panday termine le tournage du film avec Siddhant Chaturvedi, Adarsh ​​Gourav

Mercredi, la star de Bollywood Ananya Panday s’est rendue sur Instagram et a annoncé qu’elle avait terminé le tournage de Kho Gaye Hum Kahan avec Siddhant Chaturvedi et Adarsh.



Partageant les photos, Ananya Panday a écrit : “Mes garçons !!! NOUS AVONS FAIT UN FILM… c’est la fin de Kho Gaye Hum Kahan – l’expérience la plus épanouissante, la plus saine, la plus exploratrice et la plus cathartique. Je ne savais pas qu’il était possible de j’aime tant de gens à la fois mais c’est ce que j’ai ressenti chaque jour sur le plateau, pour chaque personne associée à ce film @arjunvarain.singh merci de m’avoir choisi, de me tenir la main à chaque étape, ce qui rend cela si collaboratif et apporter la meilleure énergie sur le plateau !! J’espère que je t’ai rendu fier.”







Soutenu par Zoya Akhtar, Reema Kagti, Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar, Kho Gaye Hum Khan met également en vedette Siddhant Chaturvedi et Adarsh ​​Gourav. partager si fort avec vous deux. Les meilleurs amis et co-acteurs qu’une fille pourrait demander @zoieakhtar @ritesh_sid @faroutakhtar @reemakagti1 J’ai toujours rêvé de travailler avec vous tous d’une manière ou d’une autre et je n’aurais pas pu penser à une meilleure façon – merci de m’avoir fait confiance @sharicsequeira je t’aime, voici ce qui va suivre mon peuple”, a ajouté Ananya.



Le cinéaste débutant Arjun Varain Singh a réalisé Kho Gaye Hum Kahan, qui est une histoire numérique de trois amis dans la ville de Bombay.(Avec les entrées de l’ANI)