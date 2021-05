Ananya Panday sur deux ans d’expérience dans l’industrie cinématographique

La diva de Bollywood Ananya Panday a terminé lundi deux ans dans l’industrie cinématographique. Ces deux années ont vu l’actrice grandir et se transformer en une interprète complète.

En réfléchissant au voyage qu’elle a fait, l’actrice raconte: «Ce fut un voyage si merveilleux ces deux dernières années et je suis vraiment très reconnaissante et bénie de vivre mon rêve. Je ne serais pas ici sans l’amour, l’encouragement, la sagesse et les conseils de toutes les personnes qui m’entourent. Je suis éternellement reconnaissant à tous les techniciens, réalisateurs, DOP et acteurs avec lesquels j’ai travaillé parce que j’ai tellement appris de chacun d’entre eux qui seront des leçons que je Et rien ne serait possible sans mes fans (je n’aime pas ce mot alors je vais les appeler Ananiens – un mot qu’ils ont inventé pour eux-mêmes) l’immense amour dont ils me comblent tous les jours me motive à travailler doublement dur. J’espère continuer à travailler encore plus dur, à me mettre au défi, à ne jamais cesser d’apprendre et à vivre encore plus d’aventures sur les plateaux de cinéma. «

« Espérer et prier pour que le monde guérisse – c’est une période très difficile et j’envoie de l’amour et des prières à tout le monde. J’espère que la magie des films reviendra très bientôt! », A-t-elle ajouté.

L’actrice a également posté sur ses réseaux sociaux, partageant: « Toujours reconnaissante pour l’amour qui se déverse dans tous les jours # 2YearsOfSOTY2 »

Son tout premier film, «Student of The Year», est sorti sur les écrans aujourd’hui, il y a deux ans, laissant la place à un jeune visage sombre. Ananya a joué des rôles difficiles pour ses films, depuis SOTY2 où elle a joué une fille à l’université à une fille mature dans « Pati Patni Aur Woh » et récemment une vraie bambiya avec de l’argot dans « Khaali Peeli ».

Elle est également la plus jeune actrice à se vanter d’un film pan-indien «Liger» aux côtés de Vijay Deverakonda. Elle a également le prochain sans titre de Shakun Batra aux côtés de Deepika Padukone et Siddhant Chaturvedi dans son minou.