Ananya Panday s’ouvre sur les débuts de Suhana Khan avec The Archies, révèle si elle la considère comme une menace

Les meilleures amies de Bollywood, Suhana Khan et Ananya Panday, ne manquent jamais une occasion de se saluer. Alors qu’Ananya travaille dans l’industrie cinématographique hindi depuis environ quatre ans maintenant, la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, est prête à faire une incursion dans le monde du showbiz avec The Archies de Zoya Akhtar. Avant la sortie du film, Ananya Panday, dans une récente interview, s’est ouverte sur les débuts tant attendus de Suhana Khan. L’actrice Liger a déclaré que son entrée à Bollywood sera certainement une compétition, mais saine.

Ananya Panday sur les débuts de Suhana Khan

Ananya Panday a admis qu’avec l’entrée de Suhana Khan, la concurrence est susceptible d’augmenter. Mais ce sera toujours sain. L’actrice a partagé que même si elle est assez compétitive, elle ne se considérerait pas comme une personne peu sûre d’elle. Ananya a déclaré à News 18 : « Je pense qu’il est bon d’avoir une saine concurrence, car cela vous permet de rester motivé. Cela me donne envie de travailler encore plus dur. C’est inspirant chaque fois que de nouveaux talents arrivent parce que vous voyez ce qu’il y a de bon travail là-bas, vous obtenez apprendre des gens. »

Ananya Panday a en outre révélé que Suhana Khan était assez confiante quant à ses débuts dans The Archies. Ananya a déclaré: « Elle (Suhana) n’est pas nerveuse. Elle est très confiante et je pense qu’elle est très bonne dans ce qu’elle fait. Je suis donc très excitée de la voir. Après le teaser des Archies, tout le monde l’aime. »

Les Archies

Avec Suhana Khan, le casting de The Archies comprend la sœur de Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor, Amitabh Bachchan et le petit-fils de Jaya Bachchan, Agastya Nanda, Yuvraj Menda, Mihir Ahuja, Vedang Raina et Aditi Dot. Le prochain film est l’adaptation indienne à l’écran des bandes dessinées populaires The Archies. Les Archies seront diffusés sur Netflix.

Mises à jour du travail d’Ananya Panday

Pour en revenir à Ananya Panday, l’actrice a été vue pour la dernière fois aux côtés de Vijay Devarakonda dans la romance d’action Liger. Elle sera ensuite vue dans le cinéaste Arjun Varain Singh pour Kho Gaye Hum Kahan, aux côtés de sa co-star Gehraiyaan Siddhant Chaturvedi et Adarsh ​​Gourav. Ananya Panday fait également partie de Dream Girl 2, où elle partagera l’espace d’écran avec Ayushmann Khurrana.