Ananya Panday, Sidharth Malhotra, Shahid Kapoor et bien d’autres ; Les stars de Bollywood qui feront leurs débuts sur OTT avec des séries Web en 2023 [Watch Video]

Les stars de Bollywood qui feront leurs débuts sur OTT avec des séries Web en 2023 : Nous entrons dans la nouvelle année 2023. 2023 nous apportera du contenu nouveau et frais et de bons films. Cette année, de nombreuses célébrités de Bollywood entrent dans l’espace OTT. L’année prochaine, les stars de Bollywood s’aventurent dans les webséries. Shahid Kapoor devrait faire ses débuts dans la série Web en 2023 avec Farzi de Raj et DK, et une autre star de Bollywood, Sidharth Malhotra, se prépare à jouer un flic dans la série Web soutenue par Rohit Shetty Indian Police Force. Découvrons les autres stars de Bollywood qui font leurs débuts dans la série Web en 2023. Regardez des vidéos de divertissement.