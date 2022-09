Ananya Panday se moque impitoyablement pour avoir porté un costume surdimensionné avec des talons très hauts ; les internautes disent : “Peut-être qu’ils envisagent de travailler dans le cirque”

Ananya Panday n’est pas étrangère aux trolls. Elle se fait souvent tirer dessus pour une chose ou une autre. Et il semble qu’Ananya ait donné une raison de plus pour que les gens se moquent d’elle. Cette fois pour son look inhabituel. L’actrice de Liger s’est fait rire sans pitié par les internautes lorsqu’elle est sortie dans la ville vêtue d’un costume surdimensionné avec des talons très hauts.

Pendant la journée, Ananya a visité un centre commercial de la ville. Elle portait un costume surdimensionné noir et blanc qu’elle a associé à des talons de près de 10 pouces. Elle a attaché ses cheveux en chignon et a été vue se promener dans le centre commercial. Elle a également joyeusement posé pour les photographes. Mais Ananya n’a jamais dû penser que son look inhabituel ferait d’elle la cible de toutes les blagues sur les réseaux sociaux.

Dès que les photos et les vidéos ont fait surface en ligne, les internautes n’ont pas cessé de se rouler par terre en riant aux éclats lors de la dernière apparition d’Ananya. Beaucoup de gens ont comparé son look avec les grands gars du cirque, tandis que beaucoup d’autres ont pris des photos de sa grande lutte avec des talons très hauts.

Regardez la dernière apparition d’Ananya Panday ici :

Ananya a été vue pour la dernière fois dans Vijay Deverakonda avec Liger, réalisé par Puri Jagannadh. Elle a été brutalement critiquée pour son jeu dans le film par les critiques et le public. Ses scènes de Liger sont devenues la source de mèmes et de blagues qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Sur le front du travail, Ananya sera ensuite vue dans Kho Gaye Hum Kahan qui met également en vedette Siddhant Chaturvedi et Adarsh ​​Gourav. Le film marquera les débuts en tant que réalisateur d’Arjun Varain Singh. Ananya et Siddhant ont déjà travaillé ensemble dans le réalisateur Shakun Batra Gehraiyaan.