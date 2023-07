Ananya Panday se débat avec un road runner dans les rues de Lisbonne avec Aditya Roy Kapur ; les internautes disent: « Les fuites semblent être des relations publiques »

Aditya Roy Kapur et Ananya Panday peignent la ville en rouge pendant leurs vacances au Portugal. Le couple supposé s’est embarqué pour un voyage ensemble, il y a quelques jours. Depuis lors, ils ont été repérés à de nombreuses reprises, passant du temps de qualité les uns avec les autres. Des photos et des vidéos du duo de leur escapade ont attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux, qui pensent que quelque chose se prépare entre les deux. Renforçant les spéculations, une autre vidéo d’Ananya et Aditya a trouvé son chemin sur Internet où ils sont vus dans les rues de Lisbonne, faisant un tour sur deux scooters de route.

Ananya Panday et Aditya Roy Kapur repérés à nouveau

La vidéo a été publiée sur Instagram par le célèbre photographe Viral Bhayani. Le court clip montre Aditya Roy Kapur, vêtu d’une chemise bleue et d’un bermuda noir, chevauchant un road runner. Il était accompagné d’Ananya Panday, qui a enfilé un haut rose à manches longues qu’elle a associé à une mini-jupe blanche. Elle était à quelques pas derrière lui, essayant de s’équilibrer sur un autre coureur de route, mais échouant dans sa tentative. Aditya cependant, a arrêté son trajet et a regardé en arrière pour la surveiller.

Les réactions des fans

La population d’internautes n’a pas tardé à réagir à la vidéo dans les commentaires. Alors que certains ont été bouleversés par leur adorable équation, d’autres ont exprimé leur désapprobation quant au partage de leurs moments privés en ligne. « Je les aime déjà ! Cela ne me dérange pas d’être leur seul bienfaiteur », a déclaré un fan. « Ananya et Adi vont si bien ensemble », a convenu un autre. Une troisième personne a estimé que les « fuites semblent être des relations publiques ». « Cette violation de la vie privée est grotesque », a critiqué quelqu’un d’autre.

Ananya Panday et Aditya Roy Kapur au Portugal

Il n’y a pas si longtemps, une autre photo d’Ananya Panday et d’Aditya Roy Kapur a fait la une des journaux sur Internet. Il montrait le couple, perdu dans les yeux l’un de l’autre, en train de discuter dans un café de Lisbonne. Vraisemblablement, c’était le même jour que le duo profitait de la balade en scooter électrique, à en juger par leur même tenue vestimentaire. Plus tôt, l’acteur d’Aashiqui 2 et l’actrice de Pati Patni Aur Woh ont assisté ensemble à un concert des Arctic Monkeys, laissant un aperçu de l’événement séparément sur leurs histoires Instagram désormais supprimées.

Aditya Roy Kapur et Ananya Panday rumeurs de relation

Ananya Panday et Aditya Roy Kapor ont déclenché des rumeurs de rencontres pour la première fois lorsqu’ils ont été repérés lors d’une fête de Diwali en 2022. Après cela, ils ont été vus lors de nombreux dîners et événements cinématographiques. Le duo est cependant resté discret sur l’état de leur relation.