Ananya Panday se confie sur ses projets de mariage

Dans le passé, quand Ananya Panday et Aditya Roy Kapur ont été aperçus ensemble à la soirée Diwali de Kriti Sanon, des rumeurs de relations ont commencé à circuler. Ranbir Kapoor, qui est un bon ami d’Aditya, a affirmé qu’il était amoureux d’une femme dont le nom commence par la lettre A, confirmant presque leur relation. La star de Liger a affirmé qu’elle était trop jeune pour se marier et qu’elle n’avait actuellement aucun projet de mariage. Bien qu’elle soit relativement nouvelle dans le monde du divertissement, Ananya Panday est largement considérée comme une star de la mode. Elle est apparue dans un certain nombre de films salués par la critique comme Gehraiyaan et a de nombreux autres projets en développement.

Films à venir d’Ananya Pandey

Ananya est actuellement à Delhi pour terminer le tournage de Dream Girl 2, un film dans lequel elle partagera la vedette avec Ayushmann Khurrana. La sortie du film aurait été retardée car les effets visuels devaient être améliorés.

Le point de vue d’Ananya Panday sur le mariage

En parlant de mariage, elle a dit qu’elle était trop jeune et qu’elle n’en avait aucun projet. Au cours de l’interview avec India Today, Ananya a été interrogée sur ses projets de mariage. À cela, l’actrice Liger a déclaré qu’elle était trop jeune pour se marier. De plus, l’actrice de 24 ans a révélé qu’elle n’avait pas l’intention de se marier bientôt.

Les débuts d’Ananya Panday à Bollywood