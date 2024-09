Ananya Panday qualifie la nouvelle maman Deepika Padukone de « la plus belle femme de tous les temps »

Deepika Padukone jouit d’un fandom sans limites. L’actrice qui a veillé à se tailler une place dans l’industrie a des admirateurs même dans le monde du divertissement. Toutes les stars qui ont partagé l’écran avec elle ont toujours les choses les plus douces à dire sur l’actrice de « Piku ». Par exemple, récemment, lors d’une interview, elle ‘Gehraiyaan » La co-star Ananya Panday a qualifié Deepika de « la plus belle femme de tous les temps ».

Au cours de son interaction avec Humans of Bombay, Ananya Panday a mentionné comment elle avait grandi en idolâtrant Deepika et a partagé ses idées sur son éthique de travail.Appelle-moi BaeLa star a partagé : « Elle (Deepika) est la plus belle femme de tous les temps. Plus que tout en apparence, je pense qu’elle est une actrice tellement courageuse avec les choix qu’elle fait et aussi dans la façon dont elle se comporte sur un plateau. » » dit Ananya.

Panday a même décrit Deepika comme la première superstar féminine avec laquelle elle a travaillé. Elle a également raconté son expérience de « Gehraaiyaan » et a déclaré que même si le film était « intime et courageux », Deepika a tenu bon. L’actrice a en outre révélé qu’elle avait grandi en idolâtrant la star de « Bonne année ».

Outre sa conduite professionnelle et son engagement, Deepika a récemment fait l’actualité pour sa vie personnelle. Deepika et Ranveer ont adopté la parentalité en ramenant à la maison une belle fille. Ils n’ont pas encore révélé le visage de leur petit ange, mais même lorsqu’ils ont annoncé qu’ils allaient devenir parents, cela a tout simplement impressionné leurs fans et leurs proches.

Ananya Panday, en revanche, est très occupée professionnellement. Tout récemment, elle a fait ses débuts dans la websérie avec « Call Me Bae », et elle se prépare maintenant pour le film de réalisation de Vikramaditya Motwane, CTRL. Sortie prévue le 4 octobre sur Netflixle film est un cyber-thriller, dans lequel la vie d’Ananya est modifiée et contrôlée par une IA. Le film promet beaucoup de suspense et les fans ont tout simplement hâte de le voir.

