Ananya Panday a partagé une photo de retour de la filmographie de son père, et l’image vous laissera divisé car il s’agit d’une capture d’écran de Chunky Panday travesti en femme avec Sikh Sunny Deol.

La star principale de Dream Girl 2, Ananya Panday, a partagé une photo passionnante de son père avec Sunny Deol, qui a créé un croisement surprenant entre Gadar 2 et Dream Girl 2. Sur son Instagram, Ananya a partagé des photos du film Lootere (1993), qui mettait en vedette Sunny Deol et Chunky Panday en tête. Sur les photos, Sunny est vue dans un avatar sikh posant avec Chunky. Ces moments sont tirés de la chanson Oye Pappe Bachalo dans laquelle Chunky- est vu habillé en femme.

Ananya a partagé les photos et a également appelé Chunky comme la « Barbie » des années 90. Dans la légende qu’elle a écrite, « Gadar 2 rencontre Barbie rencontre DreamGirl 2 ne peut pas s’en remettre. »

Voici le message





Dream Girl 2 d’Ayushmann Khurrana a pris un bon départ au box-office, renforçant encore le box-office. Avant Dream Girl 2, Sunny Deol a mis fin à la phase ennuyeuse de l’industrie avec Gadar 2. Dream Girl 2 a collecté Rs 10,69 crores vendredi, ce qui en fait la plus grande ouverture de la carrière d’Ayushmann.

La performance d’Ayushmann Khurrana dans le rôle de Pooja dans le film à succès Dream Girl de 2019 a été très appréciée du public, à tel point que le film a gagné 10,5 crores de roupies le premier jour. Cependant, la performance de l’acteur dans Dream Girl 2 a battu son record et a fait du film son plus grande ouverture en collectant Rs 10,69 crore en Inde net et 12,60 crore dans le monde le premier jour.

Dirigé par Raaj Shaandilya, Dream Girl 2 met en vedette Ayushmann Khurrana, Ananya Panday, Annu Kapoor, Paresh Rawal, Manjot Singh, Abhishek Banerjee, Rajpal Yadav, Vijay Raaz et Seema Pahwa.

Produit par Ekta Kapoor et Shobha Kapoor, Dream Girl 2 est une suite spirituelle du hit Dream Girl de 2019. Le film tourne autour de l’histoire de Karam qui se transforme en Pooja (Dream Girl) pour gagner de l’argent afin d’épouser sa petite amie Pari. Sortie le 25 août.