Ananya Panday parle de Raha, la fille d’Alia Bhatt, « c’est l’enfant la plus adorable, je veux juste… » [Exclusive]

La fille d’Alia Bhatt, Raha Kapoor, a déjà un fan dans l’actrice de Dream Girl 2, Ananya Panday, qui ne peut tout simplement pas comprendre à quel point la petite star est adorable. Alia Bhatt a laissé le monde surpris par l’annonce de sa grossesse et elle a accouché de sa petite fille en novembre de l’année dernière. Raha, qui va bientôt avoir un an, a fait de l’actrice de Bollywood Ananya sa grande fan. Dans une conversation exclusive avec BollywoodLife, Ananya a parlé de tout son cœur, et dans l’un des segments, nous avons interrogé l’actrice sur ce qu’elle aimerait voler à l’actrice de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Alia Bhatt. Ananya a instantanément répondu à tout. Et plus tard, il a ajouté : « Elle a une belle fille, Raha, qui est tellement adorable. Évidemment, je ne veux pas la voler, mais je n’arrive pas à comprendre à quel point elle est adorable ».

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt parlant de la carrière de sa fille Raha Kapoor.

Alia et Ranbir Kapoor ont choisi de garder leur petit munchkin à l’abri des regards des médias. Les nouveaux parents avaient même rencontré les paparazzi et avaient insisté pour qu’ils ne cliquent pas sur leur fille avant qu’elle n’ait au moins 2 ans. Bien que ce ne soit pas la première fois que les célébrités de Bollywood éloignent leurs enfants du scanner médiatique, c’est Anushka Sharma qui a lancé cette tendance, et plus tard tout le monde a suivi.

Tout compte fait, la fille d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor est devenue la STAR depuis sa naissance, et sa maman et son papa ne manquent jamais une occasion de parler d’elle. Récemment, très gentiment lors des promotions de son film RRKPK, Alia a déclaré qu’elle voulait que sa fille Raha devienne médecin, et les fans ont crié: « Aww, elle est comme tous les parents ». Alia et Ranbir se sont mariés en avril 2022 et ont annoncé l’arrivée du bébé au mois de novembre de la même année. Ranbir et Alia sont sortis ensemble pendant 5 ans avant de se marier chez eux et tout dans leur mariage était magnifique.

Sur le plan professionnel, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor seront vus ensemble dans Brahmastra 2 qui devrait sortir en 2025 sous la direction d’Ayan Mukerji.