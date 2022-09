Ananya Panday ou Suhana Khan – qui se mariera en premier ? BFF Shanaya Kapoor révèle leurs projets de mariage

Ananya Panday, Suhana Khan et Shanaya Kapoor sont les meilleures amies les plus populaires que tout le monde souhaite avoir. Et maintenant, Shanaya Kapoor, qui est prête à faire ses débuts à Bollywood, a révélé le plan de mariage que les meilleures amies ont décidé entre elles. En ce moment, la saison 2 de Bollywood Wives attire beaucoup d’attention car elle donne un aperçu de la vie des enfants vedettes. Dans les quelques épisodes, on assiste à la façon dont Shanaya a été vue en train de parler de plans de mariage, où elle a dit : “J’ai l’impression qu’entre toi et moi, tu (Ananya) te marierais d’abord”. Ce à quoi Ananya accepte instantanément et dit: “Toute mon idée était comme si j’allais me remarier avec eux. En attendant que cela se produise”.

Plus tard, Shanaya a ajouté que ce serait Ananya la première à se marier et a dit que l’une serait Suhana et elle serait la dernière.” Ce sera d’abord toi, puis Suhana et ensuite moi”. Shanaya a même dit qu’elle voulait faire trois mariages et d’accord avec Shanaya, Ananya a dit que la façon dont elle voulait écraser le mariage de Vicky Kaushal et Katrina Kaif, “Je suis venue ici en pensant que c’était le mariage de Vicky-Katrina, mais je pense que je suis venu à la mauvais endroit. Je voulais aller pour celui-là.” Eh bien, Suhana nous a manqué dans cette conversation. En parlant de Suhana, la fille de la superstar est également prête à faire ses débuts avec The Archies de Zoya Akhtar avec Khushi Kapoor, Agastya Nanda et plus encore.

Bollywood Wives saison 2 a frappé les écrans sur Netflix et le spectacle tourne autour de Neelam Kothari, maquillage Kapoor et Seema Sajdeh. Dans la même émission, Maheep Kapoor avait révélé comment Sanjay Kapoor la trompait.