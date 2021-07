Ananya Panday ne parvient pas à recréer le «moment Kaho Naa Pyaar Hai», Farah Khan lui promet de chorégraphier dans la partie 2 | Nouvelles des gens

New Delhi: la beauté de Bollywood Ananya Panday, que l’on voit souvent traiter ses fans avec des photos à couper le souffle, a de nouveau partagé quelques photos d’une plage pittoresque.

Mais cette fois, l’actrice s’est essayée à une activité amusante alors qu’elle essayait de recréer un « moment Kaho Naa Pyaar Hai », mais cela ne s’est pas passé comme prévu.

Partageant une série de photos sur son Instagram, elle a écrit, « Avoir mon moment ‘Kaho Naa Pyaar Hai’ avec moi-même. (ça ne s’est clairement pas bien terminé).”

Sur les photos, on peut voir Ananya courir sur la plage en posant pour la caméra. Elle a opté pour une robe blanche courte et l’a associée à un blouson aviateur surdimensionné.

Alors que ses fans bavaient devant sa gentillesse et sa beauté, la réalisatrice et chorégraphe Farah Khan n’a pas tardé à réagir sur ses photos.

Farah a commenté: « La partie 2 je vais vous chorégraphier dedans. »

Ananya Panday est la fille de l’acteur Chunky Panday et de l’entrepreneur Bhavana Pandey et a fait ses débuts avec le film « Student of The Year 2 » aux côtés de Tiger Shroff et Tara Sutaria, entre autres.

Plus tard, elle a continué à faire des films dont Pati Patni Aur Who et Khaali Peeli pour n’en nommer que quelques-uns.

Sur le plan du travail, Ananya sera ensuite vue dans « Liger » de Puri Jagannadh, qui met également en vedette Vijay Deverakonda en tant que boxeur. Le film sortira en cinq langues – hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada.

En dehors de cela, elle a également le prochain Shakun Batra, aux côtés de Deepika Padukone et Siddhant Chaturvedi, en préparation.