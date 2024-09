Ananya Panday fait fondre Internet alors qu’elle publie une adorable photo avec Shah Rukh Khan et l’appelle « meilleur ami » ; Suhana Khan réagit ! | Actualités du cinéma hindi

Ananya Panday est la meilleure amie de Suhana Khan, la fille de Shah Rukh Khan et leur amitié est restée très forte depuis l’enfance. Ayant grandi ensemble, Ananya partage non seulement un lien fort avec Suhana, mais aussi avec sa famille. Ce n’est pas une nouvelle à quel point Gauri Khan, la mère d’Ananya, Bhavana Pandey, Maheep Kapoor sont des meilleures amies et leur amitié s’est transmise même à leurs enfants. Ananya partage donc un lien mignon avec Gauri et Shah Rukh Khan. C’est évident maintenant, dans cette nouvelle photo partagée par Ananya, qui est rare et trop spéciale.

SRK et de nombreuses autres célébrités de l’industrie étaient à Abu Dhabi pour une remise de prix. Cet événement a également réuni Ananya, qui pose adorablement avec Shah Rukh sur une nouvelle photo. Elle a écrit : « ROI/meilleure ❤️ je t’aime toujours @iamsrk 👑 »

Suhana Khan n’a pas tardé à laisser un commentaire sur la photo d’Ananya en écrivant : « Awww mignonnes 🥰😭 ». La mère d’Ananya, Bhavana, a également laissé tomber des emojis amoureux. Pendant ce temps, les fans ont versé un immense amour sur cette photo. Un utilisateur a dit : « OMYGODDDD 🥹 ». Un autre a écrit : « Love love love ». Shanaya Kapoor a fait tomber des cœurs sur cette photo.

Sur le plan du travail, Ananya a été vue pour la dernière fois dans « Call Me Bae », sorti sur OTT. L’actrice sera ensuite vue dans « CTRL » de Vikramaditya Motwane, qui devrait également sortir sur une plateforme numérique le 4 octobre.