Ananya Panday fait-elle partie de la websérie d’Aryan Khan ? Voici ce que l’actrice de Dream Girl 2 a à dire

Ananya Pandayqui est prête à faire ses débuts en OTT avec ‘Appelle-moi Bae‘, ferait partie de Aryen Khanc’est Célébrité websérie, et dernièrement l’actrice, qui fait la promotion de sa prochaine Fille de rêve 2, a été interrogé sur la réalisation de la websérie Aryan Khan dans une interview avec TOI. L’actrice n’a ni nié ni accepté, mais a maintenu sa curiosité à ce sujet en disant : « Je ne sais pas ce que j’ai le droit de dire ». Ananya Panday et Aryan Khan font souvent la une des journaux depuis que l’actrice a admis avoir le béguin pour lui dans Karan Joharle spectacle Café avec Karan 7, où KJo lui a demandé s’il avait le béguin pour le frère aîné de sa meilleure amie Suhana Khan, Aryan Khan.

Aryan Khan aura-t-il Ananya Panday dans son premier film Stardom ?

En parlant d’Aryan Khan, on remarque souvent que le fils aîné de la superstar garde ses distances avec Dream Girl 2, et les internautes soulignent toujours la même chose lorsqu’ils sont vus ensemble. Tout a commencé à Madhuri Dixitc’est Maja Ma projection spéciale, où Aryan a ignoré Ananya et s’est éloigné malgré un contact visuel. Cela s’est poursuivi à plusieurs reprises, et la dernière a été la NMACC événement. Cependant, Gauri Khan mettez fin aux discussions en partageant les photos d’Aryan et Ananya de l’événement avec Souhana Khan et elle. Et bientôt Ananya s’appelait ‘Shah Rukh Khan ki bahu’.

PAS de camée de Shah Rukh Khan dans Stardom ?

En parlant de Stardom d’Aryan Khan, des rapports ont récemment circulé selon lesquels les producteurs auraient offert un montant énorme de Rs 120 crore au jeune garçon et vendraient les droits sur la plateforme OTT, mais les rumeurs allaient bon train selon lesquelles Aryan Khan aurait rejeté l’offre en raison des séquelles. ne pas être prêt. On prétend également qu’Aryan Khan aurait demandé à son père superstar de ne pas faire d’apparition lors de ses débuts en tant que réalisateur. Eh bien, les discussions constantes autour de la série Web rendent l’attente des fans d’Aryan Khan difficile.