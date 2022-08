Ananya Panday et Vijay Deverakonda se font brutalement troller pour leur “scène émotionnelle”

La vedette de Vijay Deverakonda et Ananya Panday, Liger, a ouvert avec des critiques mitigées à négatives du public et des critiques. Peu de temps après la sortie, les gens ont partagé leurs réactions au film sur les réseaux sociaux. Au milieu des critiques, une scène d’Ananya et de Vijay est devenue un modèle de mème, et les internautes la dénigrent à gauche, à droite et au centre.

Dans la scène, un Liger furieux crie je t’aime et Ananya fond en larmes. Cette scène et les réactions de Panday font tomber Internet. Bien que la scène tente de séduire le public, les internautes en rigolent beaucoup.

Voici la scène



La reine des expressions Ananya Pandey pic.twitter.com/YLOIUA4gzK– M (@_ahania) 25 août 2022

Dès que la vidéo a fait surface, plusieurs internautes se sont moqués des stars principales. Un utilisateur a écrit : “Et elle a obtenu un prix Filmfare…” Un autre utilisateur a écrit que Vijay et Ananya avaient mal agi : “Je pensais qu’il allait éternuer. Mais est-ce ainsi qu’une personne bégaie ? Comme sérieusement ?” Un autre utilisateur a écrit : “Ce sont les premières expressions que vous avez données lorsque vous vous réveillez le matin.” Un internaute a écrit : “Bollywood avec une médiocrité aussi inférieure à la médiocrité existe depuis près d’une décennie et demie. Les gens étaient des imbéciles qui regardaient la merde… peut-être parce qu’ils étaient juste meilleurs que pires. Juste que ça a changé maintenant et les gens s’attendent à de meilleurs scripts agissant… pas certains merde d’enfant !”

Voici quelques réactions



On dirait qu’elle avait sommeil quand il l’a proposée

On dirait que la scène voulait qu’elle soit émotive mais notre Meryl Streep a tué cette scène#AnanyaPanday #ligerrevue #Liger #Fiasco — Rohitspeaks (@Rohitspeaks32) 25 août 2022

Femme Arjun Kapoor – Badass Dad (@Badass_Superdad) 25 août 2022

Vous avez un problème audio !

Quelqu’un peut-il me dire ce que le gars lui reproche, alors elle doit pleurer

on dirait qu’il a utilisé un langage vulgaire https://t.co/1zP4wxp3eK— Shiva Le MahaYog (@Aadhi_Yogi) 25 août 2022

Les opinions directes et l’attitude intrépide de Vijay ont également irrité quelques personnes de l’industrie. Manoj Desai, directeur exécutif des célèbres Maratha Mandir et Gaiety Galaxy, a critiqué Vijay pour ses opinions et se moquait de la culture du boycott. Tout en parlant à un portail médiatique, Desai a partagé son mécontentement avec Vijay et a déclaré: “Tumhe yeh charbi aa gayi hai … ki dekhna hai toh dekho warna na dekho. Toh Taapsee Paanu ki kya halat ho gayi, nahi dekhenge toh Aamir Khan ki kya halat ho gayi… Akshay Kumar ki kya halat ho gayi.” Desai a en outre ajouté: “Chhodh do theatre, tum Tamil, Telugu ke OTT mein kam karo. Humari film ko boycott karo. Yeh hosiyaari kyu kar rahe ho?” Manoj a en outre ajouté que ses pensées avaient affecté la réservation à l’avance du film, et cela affectait également le secteur du cinéma.” Desai a ajouté : “Vijay… tu es Anaconda, pas Konda Konda.”