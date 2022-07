Ananya Panday et Aditya Roy Kapur, les derniers tourtereaux en ville ? Voici ce que nous savons

Il a été récemment rapporté qu’Ananya Panday et Ishaan Khatter ont rompu après 3 ans de relation. Les deux avaient donné des indices subtils sur leur histoire d’amour supposée depuis longtemps. Bien qu’aucun d’entre eux n’ait jamais officialisé leur relation, on dit maintenant qu’Ananya a retrouvé l’amour en Aditya Roy Kapur.

Selon TOI, Ananya et Aditya sont devenues très proches l’une de l’autre et leur amitié se renforce de jour en jour. Bien qu’ils n’aient jamais été vus ensemble en public, il y a un fort buzz que quelque chose se prépare entre eux. Ananya et Aditya ont réussi à garder leur relation secrète pendant un certain temps. Il reste à voir si les rumeurs selon lesquelles les tourtereaux sortiront ensemble de sitôt.

Ananya et Ishaan avaient commencé à se fréquenter alors qu’ils travaillaient sur les décors de Khaali Peeli. Cependant, leur relation est restée de courte durée. C’était une décision mutuelle et les choses se sont terminées sur une note positive. Les deux continueront à être cordiaux l’un avec l’autre. Ils se sont rendus compte que leur façon de voir les choses était un peu différente l’une de l’autre.

On disait qu’Ananya et Ishaan étaient dans une relation sérieuse et qu’ils voulaient garder cela secret. Dans le passé, Ishaan et Ananya avaient presque rendu leur relation assez évidente quand Ishaan avait partagé une photo ensoleillée d’Ananya le jour de son anniversaire.

Maintenant qu’Ananya s’est séparée d’Ishaan, il reste à voir si elle s’entendrait avec Aditya et établirait une relation solide en poursuivant son expérience. Sur le front du travail, Ananya sera ensuite vue dans Vijay Deverakonda avec Liger. Aditya Roy Kapur a récemment été vu dans un avatar bourré d’action dans Om-The Battle Within.