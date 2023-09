Ananya Panday et Aditya Roy Kapur sont un couple de Bollywood qui a fait face à beaucoup de haine. Aujourd’hui, les deux ont été vus à l’aéroport de Mumbai. Ils reviennent de petites vacances à Goa. Il semble qu’Ananya Panday et Aditya Roy Kapur ne cachent rien à personne. Les deux se sont jumelés en blanc et bleu à l’aéroport. Il y a des visuels de l’aéroport de Goa où l’on peut voir le beau gosse souriant même aux co-passagers près de la porte de l’aéroport. Les deux hommes avaient été beaucoup critiqués lorsque les rapports ont été publiés pour la première fois. Le maximum de pêche à la traîne est venu de ceux qui aimaient le jodi de Shraddha Kapoor et Aditya Roy Kapur. Ananya Panday a fait face à de nombreux commentaires méchants sur son apparence et ainsi de suite. Mais on dirait que les deux s’en foutent. Les rumeurs se sont en quelque sorte confirmées après que des photos de Lisbonne au Portugal soient devenues virales partout. Ils sont allés au concert des Arctic Monkeys. Aujourd’hui, il semble que les internautes les aient acceptés. En fait, les gens adorent leur simplicité. Une personne a également déclaré qu’ils étaient ses préférés après Ranbir Kapoor et Alia Bhatt.