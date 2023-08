Ananya Panday et Aditya Roy Kapur aperçus à l’aéroport, les fans pensent « qu’ils partent en vacances »

Dimanche, Ananya Panday et Aditya Roy Kapur ont été aperçus à l’aéroport et la vidéo est désormais virale sur les réseaux sociaux.

La star de Dream Girl 2, Ananya Panday et Aditya Roy Kapur, ont fait la une des journaux en raison de leurs rumeurs de rencontres. De récentes photos virales de leur voyage au Portugal ont alimenté les rumeurs. Sur les photos, on les voit passer du bon temps ensemble.

Dimanche, Ananya et Aditya ont été repérés à l’aéroport et la vidéo devient désormais virale sur les réseaux sociaux. Bien qu’ils n’aient pas été vus ensemble, les fans ont supposé qu’ils partaient pour d’autres vacances. L’un d’eux a écrit : « Awww les tourtereaux partent en vacances. » Le deuxième a déclaré: « Ananya et Adi forment un si beau couple. » Le troisième a déclaré: « Adi et Ananya ont l’air si bien et si heureux ensemble, ils se complètent si bien. »

Regarder la vidéo:





Dans une récente interview avec Hindustan Times, Aditya Roy Kapur a parlé de son voyage au Portugal et a partagé son expérience. L’acteur a déclaré : « J’avais vraiment besoin d’une pause. Cependant, les moussons m’ont manqué, j’adore les moussons à Mumbai. Depuis mon retour, il pleut sans arrêt depuis une semaine. Il a en outre réagi au fait qu’il ait fait la une des journaux en raison de ses photos virales avec Ananya Panday du voyage au Portugal et a déclaré : « C’est une bonne chose que je ne sois pas tellement sur les réseaux sociaux. Mais certainement, j’ai entendu… »

L’acteur a récemment été vu dans la websérie The Night Manager 2 qui met également en vedette Sobhita Dhulipala et Anil Kapoor. Parlant de sa collaboration avec Anil Kapoor, l’acteur a déclaré : « Anil monsieur et moi avons déjà fait Malang, nous avons donc pas mal travaillé ensemble. Cette glace avait déjà été brisée. Dans ce cas, les scènes exigeaient que nous soyons des étrangers. L’inconfort ou l’hésitation n’aurait fait qu’aider la scène. Il a fait des ateliers avec Anil monsieur et les gens dans son orbite et moi et les gens dans mon orbite séparément. Lorsque nous avons dû entrer en collision, Sreedhar a préféré que nous ne répétions pas.

Selon certaines rumeurs, Ananya Panday et Aditya Roy Kapoor se fréquentent depuis longtemps. Bien que la mère d’Ananya ait décliné leur relation, leurs récentes photos pâteuses d’un voyage au Portugal où ils étaient vus perdus dans les yeux l’un de l’autre, se serrant dans les bras et s’amusant dans la rue, sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ont alimenté leurs rumeurs de fréquentation. Cependant, le duo est resté discret à ce sujet.