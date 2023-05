Ananya Panday et Aditya Roy Kapoor prêts à officialiser ? Selon la rumeur, un couple aurait été aperçu à un dîner [Watch Video]

Ananya Panday – Aditya Roy Kapoor repéré: Les actrices de Bollywood Ananya Pandey et Aditya Roy Kapoor ont récemment été aperçues à Mumbai. Maintenant, si l’on en croit les reportages des médias, ils se sont tous les deux rencontrés lors d’un dîner. Depuis quelques jours, la nouvelle de leur relation sortait, dans une telle situation, après ce repérage des deux, on se demande si ces deux-là sortent vraiment ensemble. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.