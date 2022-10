Ananya Panday et Aditya Roy Kapoor posent ensemble à la fête de Diwali, les internautes disent “ils sont super gênants”

Aditya Roy Kapur et Ananya Panday font la une des journaux depuis que l’actrice est apparue dans Koffee With Karan 7 et que le réalisateur l’a taquinée à propos d’Aditya. Maintenant, le couple rumeur a été vu posant ensemble lors d’une fête de Diwali hier soir et les fans avaient diverses opinions à ce sujet.

Aditya a l’air fringant dans une kurta noire tandis qu’Ananya jumelle avec lui en tenue ethnique noire dans la vidéo de paparazzi partagée par Viral Bhayani.

Réagissant à la vidéo, un utilisateur a écrit : “Pas un peu de chimie… Matlab kuch bhi.”

Un autre a écrit: “Je suis presque sûr qu’elle ne voulait pas de photo ensemble et adi était comme” ce que Yar ils disent seulement. Un troisième a écrit : « Arrêtez de forcer inutilement. Ils sont super maladroits. Adi et Kriti.





Mercredi, la star de Bollywood Ananya Panday s’est rendue sur Instagram et a annoncé qu’elle avait terminé le tournage de Kho Gaye Hum Kahan avec Siddhant Chaturvedi et Adarsh.

Partageant les photos, Ananya Panday a écrit : “Mes garçons !!! NOUS AVONS FAIT UN FILM… c’est la fin de Kho Gaye Hum Kahan – l’expérience la plus épanouissante, la plus saine, la plus exploratrice et la plus cathartique. Je ne savais pas qu’il était possible de j’aime tant de gens à la fois mais c’est ce que j’ai ressenti chaque jour sur le plateau, pour chaque personne associée à ce film @arjunvarain.singh merci de m’avoir choisi, de me tenir la main à chaque étape, ce qui rend cela si collaboratif et apporter la meilleure énergie sur le plateau !! J’espère que je t’ai rendu fier.”

Soutenu par Zoya Akhtar, Reema Kagti, Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar, Kho Gaye Hum Khan met également en vedette Siddhant Chaturvedi et Adarsh ​​Gourav. partager si fort avec vous deux. Les meilleurs amis et co-acteurs qu’une fille pourrait demander @zoieakhtar @ritesh_sid @faroutakhtar @reemakagti1 J’ai toujours rêvé de travailler avec vous tous d’une manière ou d’une autre et je n’aurais pas pu penser à une meilleure façon – merci de me faire confiance @sharicsequeira, je t’aime, à la prochaine, mon peuple”, a ajouté Ananya.

Le cinéaste débutant Arjun Varain Singh a réalisé Kho Gaye Hum Kahan, qui est une histoire numérique de trois amis dans la ville de Bombay. (Avec des contributions de l’ANI)