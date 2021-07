Ananya Panday écrit une note déchirante pour pleurer la mort de son « ange » papa, partage des photos de retour avec Ahaan et Alanna

L’acteur de Bollywood Chunky Panday a perdu sa mère, Snehlata Pandey, samedi 10 juillet. Les amis de la famille de la fraternité du cinéma ont exprimé leurs condoléances. Dimanche 11 juillet, la fille et actrice de Chunky, Ananya Panday, a écrit une note émouvante pour pleurer la disparition de sa grand-mère.

Ananya est allée sur son Instagram pour partager une série de photos de retour mettant en scène elle-même, sa grand-mère, sa sœur Rysa Panday et ses cousines Ahaan Panday et Alanna Panday. Une photo montrait également son père, Chunky et son oncle Chikki Panday.

Tout en partageant la photo, Ananya a également écrit une note sincère pour son « ange » dadi qui l’a toujours inspirée. Ananya a également expliqué comment son grand-père travaillait tous les jours et avait vécu une longue vie, malgré sa naissance avec une valve cardiaque défectueuse.

« Repose au pouvoir, mon ange quand elle est née, les médecins ont dit qu’elle ne vivrait pas au-delà de quelques années à cause d’une valve cardiaque défectueuse, mais mon grand-mère a vécu et comment. Elle a travaillé tous les jours jusqu’à l’âge de 85 ans, allant travailler à 7 heures du matin avec ses talons carrés et ses cheveux roux. Elle m’a inspiré chaque jour à faire ce que j’aime et je suis tellement reconnaissante d’avoir grandi en profitant de son énergie et de sa lumière. Elle avait les mains les plus douces à tenir, donnait les meilleurs massages des jambes, elle était une lectrice autoproclamée (et très politiquement incorrecte) de la paume et ne manquait jamais de me faire rire. La vie de notre famille. Tu es trop aimé pour être oublié grand-mère – je t’aime tellement », a-t-elle écrit dans son article.

Les amis et les fans d’Ananya lui ont envoyé de l’amour et des prières. Navya Naveli Nanda, Shanaya Kapoor, Bhumi Pednekar, Mrunal Thakur, Manish Malhotra, Pulkit Samrat, Ishaan Khattar, Karishma Kapoor et Maheep Kapoor, entre autres, ont laissé tomber les cœurs dans les commentaires.

La grand-mère d’Ananya est décédée le 10 juillet à l’âge de 85 ans. Chunky Panday, sa femme Bhavana Panday et leur fille sont arrivés à la résidence de sa défunte mère. Sur les photos cliquées par les paparazzi, on pouvait voir Ananya s’effondrer après sa perte tragique. Des célébrités telles que Neelam Kothari, Samir Soni, Seema Khan, Deanne Panday et Nirvaan Khan, le fils de Sohail Khan, sont arrivées pour leur rendre un dernier hommage.