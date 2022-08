Ananya Panday comprend mal Liger en tant que Tiger; les internautes disent : “Iski exagère ki vajah se…” [Watch Video]

Vijay Deverakonda et Ananya Panday vedette Ligre a reçu des critiques négatives et le film n’a pas non plus réussi à se faire une place au box-office. Alors que quelques critiques ont félicité Vijay pour les efforts qu’il a déployés pour ses rôles, Ananya est critiquée par tous pour sa performance dans le film. L’actrice est beaucoup trollée pour son rôle dans le film car les internautes ne sont pas du tout satisfaits d’elle. Récemment, Ananya a été repérée à l’aéroport et lors de l’interaction avec les paparazzi, elle a mal entendu Liger en tant que Tiger.

Lorsque les paparazzis l’ont appelée “Liger Girl”, l’actrice s’est embrouillée et lui a demandé “Tiger?” Eh bien, pour elle, cette réaction Ananya Panday est traquée par les internautes. Un Instagram a commenté: “Isi exagère ki vajah se Liger down he.” Un autre internaute a écrit : « Matlab ab wo khud movie ko pehchane se inkar karegi ». Regardez la vidéo ci-dessous

On s’attendait à ce que Liger réussisse bien au box-office. Mais, les critiques négatives et le mauvais bouche à oreille ont sûrement affecté la collection du film. En 2 jours, le film a récolté Rs. 23,40 crore (toutes les langues).

Alors que le jour 1, la version Telugu a collecté Rs. 13,99 crore, le jour 2, le film s’est écrasé et a collecté Rs. 2,92 crores. La version hindi du film a recueilli Rs. 5,50 crore (aperçus du jeudi et jour 1 le vendredi). Eh bien, il semble que le film ne montrera pas de tendance à la hausse au box-office dans les prochains jours. Après Radhe Shyam de Prabhas, Liger est le deuxième film pan-indien de 2022 qui n’a pas réussi à se faire remarquer.

En parlant des films d’Ananya, l’actrice a aligné Kho Gaye Hum Kahan, et Vijay sera vu dans JGM et Kushi. JGM est également dirigé par Puri Jagannadh qui a dirigé Liger.