Ananya Panday : Ananya Panday se promène dans les rues de Paris avec sa sœur Rysa et dit « Bonjour Paris »

Ananya Panday profite de son séjour à Paris avec sa sœur Rysa. Elle a partagé des moments de son exploration de Paris sur les réseaux sociaux. L’actrice de « Call Me Bae » était accompagnée de sa sœur Rysa. Actuellement, Ananya célèbre également ses débuts dans la websérie, « Call Me Bae », qui a reçu des critiques positives. Les fans attendent avec impatience son prochain film « CTRL », dont la sortie est prévue en octobre 2024.

Ananya Panday passe un moment inoubliable dans Paris avec sa sœur Rysa Panday. Le ‘CTRLL’actrice a récemment publié une vidéo d’elle se promenant dans les rues de Paris. Lundi 30 septembre, elle a posté une vidéo sur Instagram, pour donner un aperçu de son exploration parisienne.

Dans la vidéo partagée sur son histoire Instagram, Ananya Panday est vue portant un ensemble blanc et un sac à bandoulière noir, et profite d’une belle soirée, accompagnée de sa sœur Rysa. Ananya Panday est très excitée d’être de retour à Paris.

Dans une histoire antérieure, Ananya Panday a laissé entrevoir un bâtiment en forme de dôme et elle a légendé « Bonjour Paris ! »

Pendant ce temps, sur le plan professionnel, Ananya Panday a récemment fait ses débuts dans la websérie avec « Call Me Bae ». La critique de la série par ETimes se lit comme suit : « Une comédie dramatique élégante qui se démarque en se moquant fréquemment de ses propres absurdités, en ajoutant un élément d’humour conscient de soi. Bien que la série vante de solides performances et des valeurs de production élevées, elle n’offre pas grand-chose. en termes de nouvelle narration, les fans du genre apprécieront probablement la balade, mais ceux qui recherchent quelque chose de nouveau pourraient trouver la série un peu trop familière. Ananya Panday brille dans le rôle de Bella, offrant une performance pertinente qui ancre la série. personnage à la fois vulnérable et têtu ajoute de la profondeur à la série, ce qui rend Appelle-moi Bae un plaisir coupable.

L’actrice attend actuellement la sortie de son prochain film ‘CTRL’ réalisé par Vikramaditya Motwane. La sortie du film est prévue pour le 4 octobre 2024.